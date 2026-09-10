Купол заріс деревами: як виглядає одна з найбільших усипальниць в Україні

Цій споруді майже 220 років

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На найвищій точці села Вергуни Полтавської області стоїть монументальний храм, який здалеку більше нагадує античну ротонду, ніж звичну сільську церкву. Колись це була масивна споруда з куполом, вежами та товстими стінами, а сьогодні її стіни місцями зруйновані, вікна пустують, а дах заріс деревами та чагарником.

Розповідаємо, хто збудував Христоріздвяну церкву і як з роками змінювалося її призначення.

Село Вергуни поміщики Базилевські придбали у 1776 році. На той момент вони вже володіли 12 селами та понад 10 тисячами кріпаків. Згодом в одному з селянських повстань було вбито трьох представників родини.

У 1801 році поміщик Іван Базилевський вирішив на місці старої дерев'яної церкви збудувати новий храм. Роботи тривали у 1801–1807 роках. Сам Базилевський не дожив до завершення будівництва та освячення церкви, але заповів гроші, на які будівлю ремонтували кожні 3–5 років.

Родина володіла цегельними заводами у Вергунах, тому для будівництва використовували власний матеріал. З храмом пов'язана й поширена місцева легенда про те, що розчин нібито замішували на яєчних жовтках. Саме цим іноді пояснюють добру збереженість окремих частин будівлі через два століття.

Фото: Серафім Громов, My Magical Ukraine/Instagram

Кругла будівля заввишки 28 метрів мала сім входів, стіни завтовшки близько півтора метра й величезний отвір у підлозі. Під ним містилася родова усипальниця родини Базилевських, заради пам'яті про загиблих представників якої храм і збудували. Стіни та купол прикрашали монументальні розписи.

Після революції сімейний склеп Базилевських розграбували. У спогадах місцевих жителів зберігся переказ про те, що селяни нібито навіть грали знайденими в усипальниці черепами у футбол. Розписи та фрески також поступово знищувалися.

У 1936 році з храму зняли дзвони та демонтували завершення двох веж-дзвіниць. Саму будівлю пристосували під господарські потреби колгоспу.

Після 1945 року будівлю використовували як зерносховище, а в родовій усипальниці зберігали картопляний насіннєвий фонд.

Фото: Серафім Громов, My Magical Ukraine/Instagram

Спроба повернути будівлі первісний вигляд почалася лише наприкінці 1980-х років. За цей час встигли перекрити покрівлю, але реставраційні роботи зупинилися у 1990-х роках.

Будівля руйнується, хоча їй і надали статус пам'ятки архітектури національного значення.