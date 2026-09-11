Одна ошибка — и все яблоки в погребе сгниют: как хранить урожай правильно

При благоприятных условиях яблоки могут храниться до весны

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Собрать богатый урожай яблок — это только половина дела, ведь сохранить плоды крепкими, сочными и ароматными до самой весны удается далеко не всегда. Иногда всего через несколько недель после закладки на хранение ящики начинают покрываться плесенью, а фрукты становятся мягкими или покрываются темными пятнами.

Рассказываем, как правильно обустроить хранение и избежать ошибок при хранении яблок.

Почему одни яблоки лежат до весны, а другие портятся за месяц

Все начинается с сорта. Летние яблоки, которые собирают в июле-августе, обычно не предназначены для длительного хранения. Их лучше съесть в течение нескольких недель после сбора или приготовить из них варенье. Осенние сорта продержатся уже пару месяцев, а вот поздние, зимние яблоки, собранные в конце сентября или в октябре, при правильном уходе способны сохранить вкус до самой весны. У яблок поздних сортов обычно более плотная мякоть, толстая кожура и выше кислотность. Именно это позволяет хранить фрукты долго.

Что делать, чтобы яблоки не портились

Для хранения на зиму подходят только полностью здоровые плоды без вмятин и повреждений. Всего одно подгнившее яблоко способно заразить весь ящик.

Мыть яблоки перед закладкой на хранение нельзя. На кожуре есть естественный восковой налет, который защищает плод от высыхания и плесени. Если смыть его, сократится срок хранения плодов. Достаточно просто убрать явную крупную грязь и аккуратно обращаться с плодоножками, чтобы не повредить кожицу.

Ключевую роль в хранении яблок играют температура и влажность. Идеальные условия — от 2 до 5 градусов тепла и влажность около 80–90%. Чем прохладнее будет в погребе, тем дольше пролежат яблоки. А вот мороза плоды не переносят совсем. Если в погребе слишком сухо, между ящиками можно поставить миску с водой и регулярно ее доливать, либо накрывать яблоки влажной тканью. Это не продлит хранение до мая, но поможет продержаться хотя бы до Нового года.

Фото сгенерировано ИИ

Складывать яблоки лучше в невысокие, максимум в два слоя, деревянные или пластиковые ящики с отверстиями для воздуха.

Некоторые дополнительно заворачивают каждое яблоко в бумагу или газету. В качестве альтернативы яблоки можно хранить в ящиках с опилками лиственных пород деревьев. Они впитывают лишнюю влагу и выделяемый плодами этилен, предотвращая преждевременное старение и загнивание.

И, конечно, ящики стоит периодически проверять и сразу убирать испорченные плоды, не дожидаясь, пока они заразят остальные.

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