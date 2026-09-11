Одна помилка — і всі яблука в погребі згниють: як зберігати врожай правильно

За сприятливих умов яблука можуть зберігатися до весни

Довіряйте надійному — підпишіться на Telegraf у Google Новинах

Зібрати багатий врожай яблук — це тільки половина справи, адже зберегти плоди міцними, соковитими й ароматними до самої весни вдається далеко не завжди. Іноді лише через кілька тижнів після закладання на зберігання ящики починають вкриватися пліснявою, а фрукти стають м'якими або вкриваються темними плямами.

Розповідаємо, як правильно облаштувати зберігання та уникнути помилок під час зберігання яблук.

Чому одні яблука лежать до весни, а інші псуються протягом місяця

Усе починається з сорту. Літні яблука, які збирають у липні-серпні, зазвичай не призначені для тривалого зберігання. Їх краще з'їсти протягом кількох тижнів після збору або приготувати з них варення. Осінні сорти протримаються вже пару місяців, а от пізні, зимові яблука, зібрані наприкінці вересня або в жовтні, за правильного догляду здатні зберегти смак до самої весни. У яблук пізніх сортів зазвичай щільніший м'якуш, товстіша шкірка й вища кислотність. Саме це дозволяє зберігати фрукти довго.

Що робити, щоб яблука не псувалися

Для зберігання на зиму придатні лише повністю здорові плоди без вм'ятин і пошкоджень. Усього одне підгниле яблуко здатне заразити весь ящик.

Мити яблука перед закладанням на зберігання не можна. На шкірці є природний восковий наліт, який захищає плід від высыхання та плісняви. Якщо змити його, скоротиться термін зберігання плодів. Достатньо просто прибрати явний великий бруд і акуратно поводитися з плодоніжками, щоб не пошкодити шкірку.

Ключову роль у зберіганні яблук відіграють температура та вологість. Ідеальні умови — від 2 до 5 градусів тепла й вологість близько 80–90%. Чим прохолодніше буде в погребі, тим довше пролежать яблука. А от морозу плоди не переносять зовсім. Якщо в погребі занадто сухо, між ящиками можна поставити миску з водою й регулярно її доливати, або накривати яблука вологою тканиною. Це не продовжить зберігання до травня, але допоможе протриматися хоча б до Нового року.

Фото згенероване ШІ

Складати яблука краще в невисокі, максимум у два шари, дерев'яні або пластикові ящики з отворами для повітря.

Дехто додатково загортає кожне яблуко в папір або газету. Як альтернативу яблука можна зберігати в ящиках із тирсою листяних порід дерев. Вона вбирає зайву вологу й етилен, який виділяють плоди, запобігаючи передчасному старінню та загниванню.

І, звісно, ящики варто періодично перевіряти й одразу прибирати зіпсовані плоди, не чекаючи, поки вони заразять решту.

Раніше "Телеграф" розповідав, як правильно зберігати картоплю, щоб вона не позеленіла і не проросла до весни.