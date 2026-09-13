Не лимон і не хлорка: чим натерти шви між плиткою, щоб вони стали як нові

Простий засіб, який не пошкодить плитку

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Навіть ідеально вимита плитка у ванній може виглядати неохайно, якщо шви між нею потемніли. Побачивши темний наліт, багато хто одразу береться за хлорні відбілювачі або лимонну кислоту, однак існують безпечніші та доступніші способи повернути поверхні білизну.

Про це лайфхаку розповідає чеське видання Centrum.cz.

Чому лимон і відбілювач — не найкраще рішення

Лимонна кислота дійсно непогано розчиняє вапняний наліт, але вона здатна роз’їдати мармур, вапняк і цементну або вапнякову затірку. Відбілювач, у свою чергу, може непомітно знебарвити кольорову затірку, а при невдалому поєднанні з іншою побутовою хімією — виділяти їдкі пари.

Як очистити шви між плиткою

Харчова сода працює як м'який абразив, який делікатно видаляє поверхневий бруд. Якщо ж поєднати її з 3%-м розчином перекису водню, суміш видалить плями, що в'їлися, та спори цвілі без хімічного запаху.

Змішайте харчову соду з водою у пропорції приблизно 3:1, щоб вийшла густа кашка, яка не стікатиме з вертикальної плитки. Нанесіть суміш на міжплиткові шви старою зубною щіткою. Для видалення свіжого нальоту достатньо 15 хвилин, а для боротьби зі старими забрудненнями залиште пасту на всю ніч. Уранці злегка потріть шви щіткою, змийте водою та витріть насухо.

Фото згенероване ШІ

Якщо на затірці утворилася стійка чорна цвіль, розпиліть поверх соди 3%-й перекис водню або одразу приготуйте очищувальну пасту на його основі.

Перед очищенням кольорової затірки обов'язково перевірте засіб на непомітній ділянці, а під час роботи з натуральним каменем уникайте використання будь-яких кислот.

Щоб шви не темніли в майбутньому, достатньо зганяти воду зі стін гумовим скребком після душу, регулярно провітрювати приміщення та раз на місяць обробляти проблемні місця перекисом водню.

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