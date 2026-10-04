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Конец эпохи пустых стен: как освежить комнату без капремонта и лишней мебели

Автор
Михаил Корнилов
Дата публикации
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Комната с гладкими стенами Новость обновлена 04 октября 2026, 16:38
Комната с гладкими стенами. Фото Сгенерировано ИИ ("Телеграф")

Текстурированные стены набирают популярность в домах и квартирах

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Гладкие однотонные стены долгое время считались классикой, но сегодня дизайнеры сходятся во мнении: такой подход безнадежно устарел. На смену им приходят фактурные поверхности, которые наполняют дом теплом, добавляют интерьеру глубины и мгновенно преображают пространство.

Главный плюс этого тренда — возможность обновить жилье без капитального ремонта, покупки новой мебели и потери драгоценных квадратных метров. Об этом сообщает Radio Mitre.

Почему гладкие стены уступают позиции?

  • Визуальная глубина: В отличие от простой покраски, фактура оживляет комнату, делая её по-настоящему живой и уютной.
Визуальная глубина
Визуальная глубина/Фото: ИИ
  • Зонирование без перегородок: Акцентная стена помогает выделить нужную зону, оставляя остальное пространство нейтральным.
Зонирование без перегородок
Зонирование без перегородок/Фото: ИИ
  • Минимум деталей: Сам материал работает как декор, поэтому отпадает необходимость вешать лишние украшения.
Минимум деталей
Минимум деталей/Фото: ИИ

Как внедрить тренд у себя дома?

Совсем не обязательно переделывать всю квартиру. Достаточно выбрать одну акцентную стену. Для быстрого обновления подойдет фактурная краска или самоклеящиеся обои, а для более выразительного эффекта — деревянные панели, вертикальные рейки или покрытия под камень.

Секрет стильного интерьера: Светлые оттенки визуально расширят пространство и добавят света, а темные и глубокие фактуры создадут камерную, обволакивающую атмосферу.

Ранее "Телеграф" сообщал, как украинка необыкновенно, а главное бюджетно преобразила стену. Для этого женщина использовала искусственный мох.

Теги:
#Ремонт #Дом #Стены