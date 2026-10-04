"Мерзко": у Трампа на видео заметили странную выпуклость

Американцы высмеяли президента из-за одной детали

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Дональда Трампа подняли на смех после распространения в соцсетях нового видео с его участием.

Видео было снято во время визита Трампа на завод Peterbilt Motors в Дентоне, штат Техас, 1 октября, пишет irishstar. Президента сопровождала его советница по связям с общественностью Марго Мартин.

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После мероприятия Мартин опубликовала в соцсети X несколько закулисных кадров. На одном из роликов Трамп разговаривает с сотрудником завода, однако внимание американцев оказалось приковано к внешнему виду своего 80-летнего президента.

.@POTUS begins his tour of Peterbilt Motors Company 🇺🇸 https://t.co/3iedkRCsjl — Margo Martin (@MargoMartin47) October 1, 2026

В комментариях некоторые пользователи заявили, что заметили у него под штанами нечто похожее на подгузник. "Почему подгузник такой большой?" — написал один из пользователей.

Другой прокомментировал: "Кто-то должен поменять ему подгузник. Мерзко. Где его помощник?".

Еще одна пользовательница заявила, что Трамп "выглядит так, будто ему нужно поменять подгузник".

При этом никаких доказательств того, что президент действительно использует подгузники для взрослых или средства от недержания мочи, нет. Ни Белый дом, ни медицинская команда Трампа никогда не подтверждали подобных утверждений. Напротив, представители Белого дома неоднократно заявляли, что президент якобы находится в хорошем состоянии здоровья.

Тем не менее в последние месяцы состояние здоровья Трампа стало предметом активных споров в сети. Помимо слухов об использовании подгузников, СМИ также обсуждают появление синяков на его руках и отечность в районе лодыжек.