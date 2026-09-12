Белые или коричневые: какие яйца лучше покупать и есть ли между ними разница

На самом деле единственное отличие между ними — внешний вид

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Многие задумываются над вопросом, какие яйца полезнее — белые или коричневые. Существует мнение, что в последних больше питательных веществ.

По словам экспертов, цвет скорлупы не влияет на качество, пищевую ценность или вкус яйца, пишет аргентинский сайт El Cronista. Единственное отличие между белыми и коричневыми яйцами — порода курицы, которая их несет. Яйца белых и светлых птиц — белые, рыжих и темных — коричневые.

Гарвардская школа общественного здоровья объясняет, что разные породы кур могут нести яйца разного цвета. Они могут быть белые, кремовые, коричневые, с голубым или зеленоватым оттенками, а также пятнистые. Единственное различие между ними – внешний вид.

Яйца могут иметь разный цвет, но внутри скорлупа всегда белая. Фото: Magnific

Однако пищевая ценность яйца никак не зависит от его цвета. Вместо этого на нее влияют условия содержания и рацион птицы, а также свежесть яйца.

Покупая этот продукт, нужно ориентироваться не на цвет скорлупы, а в первую очередь на свежесть. Также следует выбирать яйца от проверенного производителя, у которого куры имеют надлежащее питание и условия содержания.

Ранее "Телеграф" рассказывал, как проверить свежесть яйца в магазине. Простой тест займет пару секунд и убережет от покупки испорченной продукции.