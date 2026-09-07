Свежесть яиц можно проверить до кассы: детали, на которые смотрят единицы

Выбрать свежие яйца в магазине очень просто

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Яйца относятся к продуктам из базового рациона. На прилавке они выглядят одинаково, но в зависимости от срока годности их вкус отличается. Поэтому полезно знать, на что обращать внимание в магазине, чтобы купить свежие яйца.

Вместе с экспертами издания Aktuálně.cz делимся нюансами выбора яиц.

По мере хранения яйцо постепенно теряет влагу через поры скорлупы, а воздушная камера внутри увеличивается. Из-за этого белок разжижается, а желток становится более подвижным. Любые микротрещины на скорлупе открывают доступ опасным бактериям.

Прежде всего нужно обращать внимание на состояние скорлупы. У качественного свежего яйца она твёрдая, гладкая и чистая, без трещин и вмятин. Яйца с треснувшей скорлупой лучше не покупать, так как через малейшее повреждение внутрь легко проникают бактерии, из-за чего продукт портится в разы быстрее.

Цвет скорлупы зависит только от породы кур и не влияет на питательность, хотя коричневые яйца имеют чуть более прочную скорлупу.

Свежесть можно определить, поднеся яйцо к уху и слегка потряся его. У свежего продукта звука не будет, так как желток и белок плотно заполняют скорлупу. Звук плеска говорит о том, что яйцо не первой свежести.

При выборе размера стоит учитывать, что в категориях S желтка столько же, сколько в крупных, а разница в весе достигается за счет белка.

Дома проверить яйцо на свежесть можно в стакане с водой: свежее опустится на дно, а старое всплывет.

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