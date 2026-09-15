Огурцы больше не сгниют через несколько дней: как им продлить жизнь до месяца

Какие ошибки в хранении портят этот овощ

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Огурцы быстро теряют свежесть, если их хранить неправильно. Они становятся мягкими, водянистыми и могут начать портиться уже через несколько дней.

Однако срок их хранения можно заметно продлить. Для этого достаточно соблюдать несколько простых правил, о которых написали в lifestyle.bg.

Сначала огурцы нужно высушить

Огурцы более чем на 90% состоят из воды, поэтому лишняя влага для них опасна. Конденсат на поверхности может ускорить появление гнили и плесени.

После покупки овощи следует хорошо вытереть, а затем завернуть каждый огурец отдельно в бумажное или кухонное полотенце. После этого их можно положить в пакет, но не следует герметично его закрывать.

Бумага будет впитывать лишнюю влагу и поможет дольше хранить огурцы хрустящими.

Не кладите огурцы в самое холодное место

Огурцы не любят слишком низкие температуры. Оптимально хранить их примерно при 10–12 °C, поэтому в холодильнике лучше выбрать место на дверце или верхней полке, а не самую холодную зону.

Если дома не жарко, первые несколько дней огурцы можно оставить на кухне. Главное – держать их подальше от солнца и источников тепла.

Держите немного дальше от некоторых фруктов

Еще одна причина быстрой порчи — этилен. Этот газ выделяют, в частности помидоры, бананы и яблоки.

Огурцы чувствительны к этилену, поэтому рядом с продуктами они могут быстрее терять свежесть. Лучше хранить их по отдельности.

Как сохранить огурцы свежими в течение месяца | Фото: сгенерированное ИИ, Телеграф

Что делать с нарезанным огурцом

После нарезки срок хранения овоща значительно сокращается. Кусочки следует положить в контейнер с крышкой, а на дно предварительно положить бумажное полотенце.

Он заберет лишнюю влагу, благодаря чему огурец будет оставаться свежим примерно 2–3 дня.

Напомним, ранее "Телеграф" рассказывал, где правильно хранить лук, чтобы он не испортился и долежал до весны.