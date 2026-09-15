Огірки більше не згниють за кілька днів: як їм продовжити життя до місяця

Які помилки у зберіганні псують цей овоч

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Огірки швидко втрачають свіжість, якщо зберігати їх неправильно. Вони стають м’якими, водянистими та можуть почати псуватися вже за кілька днів.

Проте термін їхнього зберігання можна помітно продовжити. Для цього достатньо дотримуватися кількох простих правил, про які написали в "lifestyle.bg".

Спочатку огірки потрібно висушити

Огірки більш ніж на 90% складаються з води, тому зайва волога для них небезпечна. Конденсат на поверхні може пришвидшити появу гнилі та плісняви.

Після покупки овочі варто добре витерти, а потім загорнути кожен огірок окремо в паперовий або кухонний рушник. Після цього їх можна покласти в пакет, але не варто герметично його закривати.

Папір вбиратиме зайву вологу та допоможе довше зберігати огірки хрусткими.

Не кладіть огірки в найхолодніше місце

Огірки не люблять дуже низьких температур. Оптимально зберігати їх приблизно за 10–12 °C, тому в холодильнику краще обрати місце на дверцятах або верхній полиці, а не найхолоднішу зону.

Якщо вдома не спекотно, перші кілька днів огірки можна залишити на кухні. Головне — тримати їх подалі від сонця та джерел тепла.

Тримайте трохи далі від деяких фруктів

Ще одна причина швидкого псування — етилен. Цей газ виділяють, зокрема, помідори, банани та яблука.

Огірки чутливі до етилену, тому поруч із такими продуктами вони можуть швидше втрачати свіжість. Краще зберігати їх окремо.

Як зберегти огірки свіжими протягом місяця. Фото: згенероване ШІ, Телеграф

Що робити з нарізаним огірком

Після нарізання термін зберігання овочу значно скорочується. Шматочки варто покласти в контейнер із кришкою, а на дно попередньо покласти паперовий рушник.

Він забере зайву вологу, завдяки чому огірок залишатиметься свіжим приблизно 2–3 дні.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" розповідав, де правильно зберігати цибулю, щоб вона не зіпсувалася та долежала до весни.