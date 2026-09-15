США, Европа или … Кто может стать гарантом "энергетического перемирия" между Украиной и РФ

Нейросеть назвала лучший вариант

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Россия считает хорошей инициативой идею президента США Дональда Трампа об "энергетическом перемирии" с Украиной. Однако, кто сможет контролировать соблюдение прекращения огня?

"Телеграф" обратился к искусственному интеллекту Gemini с соответствующим запросом. Ответ ИИ однозначный — США могут стать главным координатором и арбитром в этом вопросе, при этом это самый реалистичный сценарий.

Если США возьмет на себя функцию контролера и гаранта "энергетического перемирия"

Наиболее реалистичная модель механизма контроля

ИИ предлагает следующую пятиуровневую архитектуру верификации ударов и арбитража:

США — главный координатор и международный арбитр;

— главный координатор и международный арбитр; Разведка США и Европы — предоставление спутниковых данных и оперативной информации;

— предоставление спутниковых данных и оперативной информации; Международная группа — независимая фиксация и расследование спорных инцидентов;

— независимая фиксация и расследование спорных инцидентов; Украина и Россия — обязательный обмен данными о своих действиях;

— обязательный обмен данными о своих действиях; Постоянная "горячая линия" — оперативный орган для предотвращения эскалации при нарушениях.

Главным риском будущего соглашения эксперты называют сложность установления виновных в ударах: зафиксировать сам факт обстрела значительно проще, чем безоговорочно доказать, кто именно совершил пуск. Именно поэтому критерии ответственности и определения стороны-нарушителя должны быть четко прописаны заранее. Если Вашингтон будет готов публично называть нарушителя, это существенно повысит устойчивость "перемирия" (до 40%, по мнению ИИ). Формат же "без арбитров" имеет минимальные шансы на успех (25-30%), а если вообще нет независимого механизма контроля и все держится на добровольных заявлениях Москвы и Киева, то вероятность такого "перемирия" составляет около 15–20%.

Если США не захотят брать на себя роль контролера и гаранта

В таком случае шансы на устойчивое "энергетическое перемирие" — минимальны, считает Gemini. При этом ИИ выделяет 3 вероятных сценария без вмешательства Белого дома.

Европа как альтернатива

ЕС, Великобритания, Франция и Германия имеют достаточный технический потенциал (спутники, ПВО, фиксация атак), чтобы взять на себя мониторинг соблюдения тишины. Однако у европейских стран нет рычагов влияния на Кремль, сопоставимых с возможностями США. Европейская группа сможет установить виновного в ударе, но не обладает механизмами, чтобы принудить его к соблюдению условий.

Мониторинг ООН

Сделать организаторов "тишины" из ООН сложно технически и бюрократически — миссия потребует согласия Киева и Москвы, а также беспрепятственного допуска к информации. При этом ООН способна зафиксировать нарушение, но не обладает механизмами, способными принудительно остановить дальнейшие удары.

Гибридный формат

Компромиссная схема без участия США может сочетать рамку ООН, европейскую разведку, данные коммерческих спутников и прямой диалог Киева и Москвы. Главный тупик этой модели — отсутствие инстанции, чье решение о виновности будет признано обеими сторонами. Любой спор о статусе атакованного объекта (энергетический или военный) приведет к "ответно-встречным" ударам и полной дискредитации моратория.

Gemini отмечает, что в краткосрочной перспективе мораторий способен заработать даже без сложных систем верификации — пауза в ударах на несколько недель может временно отвечать интересам обеих сторон. Однако ключевым испытанием для соглашения станет первый же спорный инцидент. Именно способность сторон разрешить его покажет, чем являются договоренности: реальным механизмом безопасности или очередным декларативным документом.

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Напомним, 14 сентября Трамп заявил, что между Украиной и Россией будет действовать "энергетическое перемирие". В свою очередь президент Украины Владимир Зеленский подтвердил, что Киев предложил партнерам обеспечить такую договоренность с Москвой, однако он не уверен, что россияне будут соблюдать соглашение.

15 сентября Дмитрий Песков, пресс-секретарь президента РФ Владимира Путина, заявил, что Кремль считает хорошей инициативой идею Трампа об "энергетическом перемирии".