ВСУ освободили Среднее: Билецкий раскрыл детали операции "Вивальди" на Лиманском направлении (карты)

Командир Третьего корпуса сравнил операцию с четырьмя сезонами Вивальди и заявил, что сейчас только первый

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Силы обороны провели наступательную операцию на севере Донецкой области. Военные освободили Среднее и зачистили от инфильтрации оккупантов Новоселовку, Александровку, Ярову и окрестности Коровьего Яра.

Операцию на Лиманском направлении под названием "Вивальди" официально подтвердил командир Третьего армейского корпуса Андрей Билецкий. По его данным, деоккупированы 10 кв.км, а зачищены 75 кв.км. На DeepStateMAP эти зоны уже отмечены голубым. В то же время Билецкий предостерегает от заявлений о "срезании Лиманского выступления".

Село Среднее деоккупировано и полностью находится под нашим контролем. Еще одной критически важной задачей было перерезать логистику врага. В результате успешных действий подразделений беспилотных систем 3 армейского корпуса противник был вынужден перенести поставки горюче-смазочных материалов в Воронежскую область за государственную границу Украины. Андрей Билецкий, командир Третьего армейского корпуса

Место проведения операции "Вивальди"/ Карты DeepStateMAP

Приблизительно эту локацию зачистили от россиян/ Карты DeepStateMAP

По данным Билецкого, уничтожили около 1500 солдат, более 12 тысяч беспилотников, боевую технику 20-й и 25-й армий РФ.

Заметим, в данных Института изучения войны указывалось, что украинские военные могли продвинуться к реке Жеребец в неустановленном месте. Указывается — данные неподтверждены. Билецкий вспоминает это и комментирует, что со спойлерами не стоит спешить.

"В открытых источниках сейчас много информации о том, что окончательная цель наших наступательных действий — выйти к берегам реки Черный Жеребец. Но наша операция называется "Вивальди". А у Вивальди, как известно, четыре сезона. И это — только первый из них. Поэтому следите за нашими официальными сообщениями и не спешите со спойлерами. Хорошие новости будут", — говорит он.

Река Жеребец на карте ограничивает Лиманское выступ, однако до нее деоккупированная территория не доходит.

Французский OSINT-аналитик Клеман Молен отмечал, правда, комментируя срезание Лиманского выступления как действительный факт, что эта локация могла позволить россиянам дальнейшее наступление на Изюм и Славянск и угрожать северному пути поставок в Донецкую область.

Справка: "Четыре времени года" — цикл из четырех скрипичных концертов композитора Антонио Вивальди, в котором звуки оркестра передают явления природы.

Ранее "Телеграф" рассказывал, что в августе сообщалось о продвижении Сил обороны на Александровском направлении. Это стык Запорожской, Донецкой и Днепропетровской областей.