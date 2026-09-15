Не держите деньги под матрасом: как украинцам лучше хранить сбережения

Есть способы, как не дать накоплениям обесцениться

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В преддверии зимнего периода украинцам следует пересмотреть, где хранятся их сбережения. Просто хранить деньги под матрацом — не лучшая идея. Есть несколько вариантов, которые подойдут на разные случаи.

Об этом рассказал Сергей Мамедов, вице-президент Ассоциации украинских банков, председатель правления "Глобус банка", ставший участником авторского подкаста финансового эксперта Алексея Козырева.

По его словам, универсального способа хранить деньги нет. Все зависи от суммы сбережений, будущих затрат и готовности человека рисковать.

Какие есть варианты

Одним из вариантов Мамедов называет разделение средств между несколькоими инструментами. То есть, речь идет о гривневых депозитах, государственных облигациях, а также иностранной валюте. При этом, храниь средства только в валюте также не универсальный способ защиты капитала, поскольку инфляция существует не только в Украине.

Украинские банки предлагают по отдельным депозитам ставки около 17–17,5% годовых. Доходность будет зависеть от банка и срока размещения денежных средств.

"Моя рекомендация проста: деньги должны работать. Во-первых, это не дает возможность обесцениваться вашему капиталу. А во-вторых, это все же позволяет отстраивать и развивать нашу страну. Деньги, которые где-то "спрятаны", не работают на экономику", — подчеркнул Сергей Мамедов.

Сергей Мамедов. Фото: Фінансовий клуб

Как один из вариантов банкир привел условную модель, при которой около половины средств можно оставить в гривневых инструментах, а другую часть распределить между иностранными валютами.

Валюту нужно выбирать исходя их предстоящих расходов. То есть, если человек регулярно путешествует или имеет расходы в странах Еврозоны, часть сбережений логично хранить именно в евро, чтобы не терять средства на дополнительных конвертациях.

А гривневую часть сбережений, особенно если речь идет о значительных суммах, банкир советует также распределять между несколькими инструментами — депозитами и облигациями внутреннего государственного займа (ОВГЗ). Это когда вы даете деньги государству в долг, а спустя время оно возвращает их вам с доходом.

Однако при выборе ОВГЗ нужно не забывать о возможных брокерских комиссиях и стоимость обслуживания счета.

Как хранить деньги и куда их вложить. Инфографика: "Телеграф" / ИИ

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, сколько денег лучше хранить "под матрасом".