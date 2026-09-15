Ванны уходят в прошлое: решение из Италии вытесняет бывший "символ роскоши"

Ванна в ванной больше не является единственным синонимом изысканности

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Классическая ванна окончательно утратила статус главного символа роскоши. В 2026 году интерьерные тренды возглавили минималистичные душевые кабины без поддона — так называемые итальянские душевые.

Они визуально расширяют помещение и делают интерьер ванной легким и "воздушным". Об этом сообщает Radio Mitre.

В чем секрет популярности "итальянских" душевых?

Главный плюс — абсолютная бесшовность. Здесь нет громоздких бортов и завышенных чаш, разрывающих линию пола. Вода уходит в скрытый трап по едва заметному уклону, благодаря чему даже небольшая ванная комната кажется намного большей. Помимо эстетики, такое решение невероятно практично:

Простая уборка: отсутствие труднодоступных углов и стыков поддона экономит время на чистку.

отсутствие труднодоступных углов и стыков поддона экономит время на чистку. Свобода движений: пол в один уровень удобен и безопасен для всей семьи.

пол в один уровень удобен и безопасен для всей семьи. Идеально для "малометражек": создает эффект открытого спа-салона даже на нескольких квадратных метрах.

Преимущества и недостатки "итальянских" душевых/Инфографика ИИ

Стеклянные перегородки и атмосфера премиального спа

Вместо массивных душевых боксов дизайнеры используют стационарные панели из закаленного стекла. Как отмечает дизайнер Ребекка Милнс из CP Hart, стеклянное ограждение деликатно зонирует комнату, не перекрывая свет и сохраняя архитектурную целостность интерьера.

Чтобы усилить ощущение спа-комплекса у себя дома, в отделке используют крупноформатный керамогранит, натуральный камень или микроцемент. Минимум плиточных швов и нейтральная цветовая палитра создают визуальную тишину и чувство глубокого спокойствия.

Итальянская душевая в ванной комнате/Фото: ИИ

Итальянская душевая в ванной комнате/Фото: ИИ

Итальянская душевая в ванной комнате/Фото: ИИ

На что обратить внимание при монтаже?

Инженерная часть требует профессионального подхода:

Правильный уклон: пол должен иметь точный градус наклона к дренажному каналу, чтобы вода уходила мгновенно. Качественная гидроизоляция: залог того, что ремонт прослужит десятилетия. Безопасное покрытие: важно выбирать материалы с противоскользящей текстурой (Anti-Slip).

Напомним, плитка, долгое время остававшаяся привычным стандартом для большинства ванных комнат по всему миру, постепенно сдаёт позиции. В 2026 году на смену ей приходят более практичные, доступные и современные альтернативы.