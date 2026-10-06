"Такие люди долго не живут": после приговора убийце Фарион ее дочь начала получать угрозы

Вероятно, женщину пугают сторонники Зинченко

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Дочь погибшей украинской экс-нардепа, языковеда и общественного деятеля Ирины Фарион, убийцу которой недавно приговорили к пожизненному заключению, филолог София Особа получает угрозы.

Соответствующее видео появилось в соцсетях. Предполагают, что женщине угрожают сторонники осужденного убийцы ее матери Вячеслава Зинченко.

"Она боится, что она кончит так, как закончила ее мать. А оно так где-то и будет, я вам скажу. Потому что такие люди, как она, за такие действия, которые она творит, долго не живут. Личинка бабы Фары о том, что вот, правда наступила, а типа Зинченко не мог сказать свое последнее слово. Ну, мы оставим его для нее, потому что она в скором времени будет говорить свое последнее слово", – говорится в ролике.

В местном паблике пишут: "Очень странная ситуация в которую, должны вмешаться правоохранители и проверить их деятельность. Потому что угрожать женщине за то, что убили ее мать и у которой погиб мужчина на войне — это низко и дико".

Кто такая София Особа

София Особа — единственная дочь языковеда и бывшего народного депутата Ирины Фарион. По образованию украинский филолог, работает во Львовском горсовете и занимается данью памяти матери.

Воспитывает двоих детей – 9-летнюю Еву и 7-летнего Дмитрия. Ее муж, военнослужащий бригады НГУ "Рубеж" Василий Особа, погиб 6 октября 2024 года на Северском направлении.

София Особа с матерью и детьми

Убийство Ирины Фарион

Ирина Фарион была убита 19 июля 2024 года возле ее дома во Львове. Нападающий выстрелил ей в голову, через несколько часов она скончалась в больнице. 25 июля в Днепре правоохранители задержали Вячеслава Зинченко. В то время ему было 18 лет.

1 октября 2026 года Шевченковский районный суд Львова признал его виновным и приговорил к пожизненному лишению свободы. Суд также постановил взыскать с него 5 миллионов гривен моральной компенсации в пользу Софии Особы. Зинченко вины не признал. Стоит отметить, что на сегодняшний день приговор еще не вступил в законную силу и может быть обжалован.

Как мы писали ранее, Вячеслав Зинченко увлекался футболом и, по словам его отца, собирался вступить в ряды ВСУ. В то же время, он следил за многочисленными украинскими и российскими ультраправыми каналами.