Шкафчики с зеркалом исчезают из ванных комнат: почему их больше не хотят устанавливать

Их больше не вешают над раковиной

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Шкафчик с зеркалом над раковиной десятилетиями был обязательным элементом почти каждой ванной комнаты. Там хранили лекарства, косметику, зубные щетки и множество мелочей, которые не хотелось оставлять на виду.

Однако в новостройках он встречается все реже — это подтверждает исследование портала AOL. Там объяснили, почему застройщики отказываются от такого решения и какие альтернативы хранению вещей предлагают дизайнеры.

Почему шкафчики с зеркалом исчезают из ванных комнат

О тенденции к исчезновению шкафчиков с зеркалом ранее писало издание Wellfor, специализирующееся на товарах для обустройства жилья. По его данным, покупатели жилья все чаще выбирают более изящные и лаконичные ванные комнаты, а громоздкие встроенные шкафчики постепенно теряют популярность.

Причину стоит искать в общем тренде на минимализм в дизайне жилья. Увлечение методом Мари Кондо, датским стилем и концепцией hygge изменило запросы покупателей — они теперь чаще выбирают сдержанные и аккуратные интерьеры, чем помещения с чрезмерным количеством декоративных элементов. Новостройки и раньше имели репутацию жилья с типичной, незамысловатой отделкой, поэтому этот тренд лишь усилил общую тенденцию.

Есть и вполне практическая причина. Застройщики ориентируются на симметричность и простоту строительства, а шкафчик с зеркалом требует отдельной ниши в стене ванной комнаты — это дополнительные затраты времени и ресурсов.

Кроме того, современные ванные комнаты часто оборудуют большими тумбами под раковиной и широкими столешницами. Поэтому логичнее устанавливать большие зеркала на всю стену — на их фоне маленький шкафчик выглядел бы непропорционально.

Чем заменить шкафчики с зеркалом

Отказ от традиционного шкафчика не означает отказ от систем хранения в целом — просто они становятся другими. Есть несколько простых решений, которые приходят им на смену.

Подвесные полки

Это один из самых популярных вариантов на сегодняшний день. Но есть важный недостаток: все, что стоит на полке, остается на виду. Поэтому косметику, флаконы и другие мелочи придется размещать аккуратно. Впрочем, при условии тщательного подбора флаконов и предметов быта подвесные полки способны освежить и осовременить пространство ванной комнаты.

Подвесные полки

Шкафчик над унитазом

Для тех, кто все же предпочитает закрытые системы хранения, остается вариант разместить шкафчик над унитазом. Такой формат позволяет скрыть вещи от глаз, одновременно гармонично вписываясь в общий дизайн помещения.

Шкафчик над унитазом

Большие тумбы со встроенными полками и ящиками

Еще один популярный вариант – сделать основной системой хранения именно тумбу под раковиной. К тому же, современные тумбы часто делают больше и функциональнее. В них предусматривают вместительные ящики и отдельные отделения для вещей, которые раньше хранили в шкафчике над раковиной.

Большие тумбы

Контейнеры для хранения

Менее распространенный, но доступный вариант для владельцев небольших ванных комнат. Такой подход позволяет увеличить место хранения без капитального ремонта. В то же время следует избегать чрезмерного количества контейнеров или емкостей, которые не сочетаются с цветовой гаммой помещения, — иначе ванная рискует потерять элегантный вид и превратиться на склад коробок.

Контейнер для хранения

Действительно ли шкафчик с зеркалом больше не нужен

Несмотря на тенденцию к минималистичным ванным комнатам, говорить о том, что шкафчики с зеркалом полностью вышли из моды, было бы преувеличением.

Их главное преимущество остается неизменным – они позволяют использовать пространство над раковиной для хранения вещей. Особенно это актуально для небольших ванных комнат, где каждый сантиметр имеет значение.

Потому выбор зависит не только лишь от моды, да и от планировки конкретного помещения.

Ранее "Телеграф" рассказывал, как сделать так, чтобы шкафчики у плиты снова были чистыми.