Потеряла розовые очки: украинка откровенно рассказала о жизни в Испании

Девушка резко высказала свое разочарование

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Украинка пожаловалась на дорогую аренду жилья и зарплату, которой не хватает на отдельную квартиру и повседневные расходы. По словам девушки, даже знание местного языка и работа в Испании не позволили ей жить так, как она рассчитывала после переезда.

Свое возмущение она высказала в Threads, не подбирая слов. В комментариях к посту другие пользователи поделились своими претензиями к жилью, условиям аренды и не только.

Работа есть, а на отдельное жильё не хватает

Автор публикации рассказала, что выучила испанский язык, нашла работу и получает местную зарплату. Однако снимать квартиру или студию только для себя, чтобы при этом оставались деньги на еду и базовые расходы, для неё оказалось недоступно.

"Почему ты вынужден делить с кем-то квартиру или вообще арендовать комнату, где будет ещё 5–10 человек в квартире? Это вот эта богатая европейская жизнь?" — возмутилась девушка.

Она добавила, что снимать комнату и покупать продукты могла бы и в Украине. По её оценке, дома она также могла бы зарабатывать почти столько же, сколько составляет минимальная зарплата в Испании. В конце поста девушка предположила, что её слова вызовут недовольство поклонников жизни в этой стране.

Деньги не решают всё?

Другая участница обсуждения добавила, что снять квартиру бывает сложно даже при наличии денег. По её словам, для этого требуют постоянный трудовой контракт, получить который непросто.

"Это как после школы ищешь работу, и нужно иметь опыт от двух до пяти лет", — сравнила она.

Следующий комментатор, однако, описал другой опыт. Он утверждает, что в Валенсии жильё можно арендовать и без рабочего контракта, если предложить владельцу оплату сразу за полгода.

"Если есть деньги, то можно вообще без рабочего контракта. Предложить оплату за шесть месяцев вперёд — и всё сдадут. По крайней мере, в Валенсии так", — написал пользователь.

Однако, как понятно из предыдущих сообщений, насобирать такое количество денег для кого-то просто невозможно.

"Евроремонт" тоже разочаровал

Ещё одна украинка обратила внимание на внешний вид жилья. По её мнению, представление о красивом "евроремонте" не совпало с тем, что она увидела в Испании.

"Тут дизайны времён моей бабушки или из больницы — всё тупо белое и простое, но зато с сигнализацией", — поделилась она впечатлениями.

Последняя участница обсуждения связала разочарование с тем, сколько стоит привычный комфорт. По её мнению, уровень жизни, к которому человек привык в Украине, в Испании может оказаться доступным лишь обеспеченным людям.

"Дело в том, что если хочешь такой уровень жизни, как в Украине, то он вообще здесь для богатых", — написала она.

Ранее украинка назвала самый неожиданный минус жизни в столице Румынии. О нём мало кто знает.