Кто из мужчин с проблемами со здоровьем может выехать за границу: есть три основания
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Адвокат объяснила детали
Проблемы со здоровьем сами по себе не дают мужчинам право во время военного положения пересекать украинскую границу. Для этого необходимы все подтверждающие документы и соответствующий статус.
Об этом в своем Telegram-канале рассказала адвокат Дарья Тарасенко. По ее словам, всего можно выделить три случая, в которых мужчины могут выехать за пределы страны.
- Мужчина признан непригодным к службе и исключен из военного учета. При выезде из Украины необходимые следующие документы: военно-учетный документ с записью о непригодности и исключении из учета (обязательно убедиться, что в реестре отображается такая же информация)
- Мужчина признан временно непригодным и получил отсрочку на этом основании. Необходимые документы: военно-учетный документ с записью об отсрочке и заключение ВЛК.
- У человека есть инвалидность (любой группы). Достаточно предоставить документ об инвалидности (удостоверение с отметкой об инвалидности или справка о праве на льготы для лиц с инвалидностью). Одной только справки МСЭК или ЭКОПФО будет недостаточно.
При этом адвокат ответила на самые распространенные вопросы о выезде за пределы Украины.
Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, что украинцы за границей честно признались, вернутся ли домой.