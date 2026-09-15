Кто из мужчин с проблемами со здоровьем может выехать за границу: есть три основания

Адвокат объяснила детали

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Проблемы со здоровьем сами по себе не дают мужчинам право во время военного положения пересекать украинскую границу. Для этого необходимы все подтверждающие документы и соответствующий статус.

Об этом в своем Telegram-канале рассказала адвокат Дарья Тарасенко. По ее словам, всего можно выделить три случая, в которых мужчины могут выехать за пределы страны.

Мужчина признан непригодным к службе и исключен из военного учета . При выезде из Украины необходимые следующие документы: военно-учетный документ с записью о непригодности и исключении из учета (обязательно убедиться, что в реестре отображается такая же информация)

. При выезде из Украины необходимые следующие документы: военно-учетный документ с записью о непригодности и исключении из учета (обязательно убедиться, что в реестре отображается такая же информация) Мужчина признан временно непригодным и получил отсрочку на этом основании . Необходимые документы: военно-учетный документ с записью об отсрочке и заключение ВЛК.

. Необходимые документы: военно-учетный документ с записью об отсрочке и заключение ВЛК. У человека есть инвалидность (любой группы). Достаточно предоставить документ об инвалидности (удостоверение с отметкой об инвалидности или справка о праве на льготы для лиц с инвалидностью). Одной только справки МСЭК или ЭКОПФО будет недостаточно.

Когда мужчины могут выезжать за границу. Инфографика: "Телеграф" / ИИ

При этом адвокат ответила на самые распространенные вопросы о выезде за пределы Украины.

Ответы на вопросы - при каких обстоятельствах мужчины не могут выезжать за границу. Инфографика: "Телеграф" / ИИ

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, что украинцы за границей честно признались, вернутся ли домой.