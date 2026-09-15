Посмотрите на горлышко бутылки с маслом: один признак указывает, что продукт испорчен

На испорченном масле нельзя готовить

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Растительное масло есть на кухне в каждом доме. Бутылка подсолнечного или оливкового масла может месяцами стоять в кухонном шкафчике или возле плиты. Но масло портится куда раньше, чем истекает срок годности на этикетке, а первые признаки этого можно заметить, обратив внимание на крышку бутылки.

Проведите пальцами по резьбе под крышкой. Если вы чувствуете густой, тягучий, липкий налет, который напоминает смолу или клей и тяжело смывается, масло внутри начало окисляться. Этот процесс называется полимеризацией. При постоянном контакте с кислородом воздуха молекулы жира соединяются в длинные химические цепочки, образуя плотную пленку, поясняет чешский портал Centrum.

Горлышко — самое уязвимое место, где микрокапли масла чаще всего контактируют со свежим воздухом. Липкий слой говорит о том, что реакция окисления идет уже давно и затронула весь объем продукта в бутылке.

При окислении в масле образуются вредные соединения — альдегиды и перекиси. Вместо ценных витаминов и антиоксидантов прогорклый продукт оказывает противоположное действие на организм. Жарить на таком масле категорически нельзя, так как высокая температура только ускоряет образование токсичных веществ.

Свежее подсолнечное масло имеет легкий ненавязчивый аромат, а оливковое — травянистые ноты. Прогорклый продукт пахнет масляной краской, выветрившимся клеем или прогоревшим жиром. Капля испорченного масла на языке дает резкую неприятную горечь, кислинку и оставляет чувство першения в горле.

Фото сгенерировано ИИ

Цвет или легкая мутность масла не являются показателями порчи. Осадок или хлопья часто появляются из-за хранения в прохладном месте и исчезают при комнатной температуре. Ориентироваться нужно именно на липкое горлышко, запах и вкус.

Как правильно хранить и утилизировать масло

Бутылку с маслом лучше хранить в темном шкафу подальше от плиты и источников тепла при температуре 18–20 градусов. Выбирайте емкости из темного стекла или металла и старайтесь израсходовать открытую бутылку за 2–3 месяца.

Испорченное масло нельзя выливать в раковину или унитаз, так как жир оседает на стенах труб и образует тяжелые засоры. Перелейте его в плотно закрывающуюся емкость и выбросьте вместе с бытовым мусором.