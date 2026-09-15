Почему цветы быстро вянут в вазе: флористы объяснили неприятный сюрприз от прикормки

Универсальная подкормка для срезанных цветов подходит для подавляющего большинства срезанных растений в вазе, однако есть нюансы

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Некоторые украинцы разочаровались в подкормке для срезанных цветов. Оказалось, что данное средство не является универсальной "волшебной таблеткой".

Украинка Анастасия поинтересовалась в threads, почему ее цветы с прикормкой стоят в вазе меньше, чем без нее. В сети отметили, что прикормка не подходит некоторым растениям, а также есть нюансы при использовании средства.

"Флористы, раскройте секрет. Почему с этими штуками цветы стоят меньше, чем без них", — написала Анастасия, прикрепив фото прикормки от фирмы Chrysal.

Анастасия показала свои хризантемы/Фото: threads.com/@_anastasiamia_

Опытные пользователи и флористы отметили, что женщина, вероятно, использовала 1 пакетик, который рассчитан на определенное время, после чего поставила цветы в обычную воду — это и убило растения. При замене воды нужно было также использовать подкормку. Кроме того, специалисты подчеркнули, что не всегда дают пакетики с прикормкой при продаже букетов, ведь положительный эффект действует не на все виды цветов.

"Вот, именно поэтому мы не даем пакетик к каждому букету, потому что это не "волшебная пилюля", а нужно точно понимать правила использования, чтобы не сделать хуже"

"Не во все цветы нужно добавлять Кризал"

"Часто в цветочных их нет. Я всегда готова была докупить"

"Потому что, когда вы повторно меняете воду уже без Chrysal, так как у вас его больше нет (цветочный дал только один пакетик), а дополнительно Вы не приобрели… Цветы, как и люди, привыкают к препаратам. Если цветок уже стоял в Chrysal, то потом в обычной воде он погибает меньше чем за сутки. Если используете такие препараты, то нужно добавлять их каждый раз при смене воды, тогда всё будет ОК"

"Вчера покупала георгины, попросила такой пакетик, потому что для роз и тюльпанов всегда дают их. Работница сказала, что для георгин он не нужен, так как они при срезе выделяют какой-то сок, из-за которого им нужно просто каждый день или хотя бы раз в два дня менять воду, и без того подкармливания"

"Не во все цветы можно добавлять Кризал. Тюльпан, георгину, нарцисс, гиацинт он просто убьет за считанные часы, они сгорят. Роза/гортензия/хризантема — супер… Но каждая смена воды = новый пакетик"

Справка: Подкормка для срезанных цветов (обычно это специальные порошки или концентрированные жидкости) помогает значительно продлить жизнь букета в вазе. Она решает сразу три основные проблемы, из-за которых цветы быстро увядают:

Недостаток питания,

Бактерии в воде

Высокий уровень pH.

Отметим, даже при заботливом поливе и достаточном освещении домашние цветы могут неожиданно замедлить рост, скинуть бутоны или покрыться желтыми пятнами. Оказывается, обычные спички могут помочь спасти увядающие комнатные растения.