Главная ошибка владельцев кондиционеров: зачем на самом деле нужен зимний комплект

Наличие зимнего комплекта не превращает On/Off-кондиционер в полноценный морозостойкий инвертор

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Установка зимнего комплекта на кондиционер — это лишь защитная мера, а не способ превратить обычную сплит-систему в морозостойкое оборудование. Вера в то, что такой набор позволяет кондиционеру эффективно греть в сильный мороз, остается главным заблуждением среди пользователей.

Об этом в эксклюзивном комментарии "Телеграфу" рассказала менеджер инженерно-климатической компании "Лика-Комфорт" Татьяна Тюх. По ее словам, реальную защиту от мороза закладывают на заводе. Подробнее читайте в материале: "Кондиционер вместо отопления: сколько градусов мороза он выдержит и как не угробить технику".

"Классический зимний комплект преимущественно используют для работы кондиционера на охлаждение зимой — например, в серверных. Он не превращает обычный сплит в низкотемпературный тепловой насос и не позволяет автоматически расширить его диапазон обогрева", — отметила Татьяна.

Настоящая морозоустойчивость формируется ещё на этапе производства: она требует заводского подогрева картера компрессора, поддона и дренажа, а также специального алгоритма размораживания и продуманной конструкции внешнего блока. Если этих базовых решений нет изначально, ни один сторонний зимний комплект не сможет решить проблему.

Что такое зимний комплект для кондиционера

Это набор дополнительных электронных и нагревательных элементов, которые устанавливаются на внешний блок сплит-системы. Он необходим для того, чтобы обычный (неинверторный) кондиционер мог безопасно и эффективно работать на обогрев или охлаждение в морозы, когда температура на улице опускается ниже допустимой нормы (обычно ниже -5 °C…-7 °C).

Когда он действительно нужен:

Для стандартных (On/Off) кондиционеров: если вы планируете включать их на обогрев при температуре до -10 °C…-15 °C.

если вы планируете включать их на обогрев при температуре до -10 °C…-15 °C. Для охлаждения зимой: если необходимо охлаждать помещение с большим количеством греющейся техники (серверные, дата-центры) даже в лютый мороз.

Для отопления жилья в сильные морозы разумнее сразу приобрести полноценный инверторный кондиционер с заводской адаптацией к низким температурам. Попытка доработать стандартную сплит-систему универсальным комплектом не сделает ее полноценным обогревателем для суровой зимы.

Ранее "Телеграф" рассказывал, куда можно применить воду из-под кондиционера. Ее можно не выливать, а использовать повторно.