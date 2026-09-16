Их носила каждая модница 90-х: забытая вещь из прошлого снова захватила тренды

Современные эко-шубы стали значительно лучше в сравнении с аналогами из 90-х

Доверяйте надёжному — подпишитесь на Telegraf в Google Новостях

Эту вещь из гардероба обожали поп-звезды, героини сериалов и большинство девушек, которые хотели выделяться на фоне серых улиц. Она была признаком особого шика и смелости.

Речь идет о шубе из искусственного меха. Об это сообщает "Телеграф".

Яркие, объемные и уютные "эко-шубы", которые старшее поколение считает просто забавным воспоминанием из детства или юности, триумфально вернулись на мировые подиумы и улицы мегаполисов. В последнее время они стали обязательными для каждой, кто следит за модой.

Почему они снова на пике популярности?

Еще тридцать лет назад искусственный мех часто считали бюджетной альтернативой натуральному, но сегодня все изменилось. Современные бренды и дизайнеры сделали ставку на осознанное потребление. Искусственная шуба теперь — это не компромисс, а символ стиля и свободы.

Какие модели искать в магазинах

Оверсайз и "длина в пол": чем объемнее шуба, тем лучше. Она должна выглядеть так, словно вы одолжили ее у старшей сестры или нашли на крутом винтажном маркете.

Оверсайз и "длина в пол"/Фото: ИИ

Природная и "хищная" гамма: леопардовый принт, который когда-то считался сомнительным, сейчас — абсолютный хит. Также в тренде богатые шоколадные, карамельные и молочные оттенки.

Природная и "хищная" гамма/Фото: ИИ

Яркие цвета: для самых смелых — синий, зеленый или глубокий бордо (марсала), прямо как в клипах MTV нашей юности.

Яркие цвета/Фото: ИИ

Как носить искусственную шубу сегодня, чтобы не выглядеть старомодно?

Сочетайте объемную эко-шубу с простыми повседневными вещами: широкими джинсами, худи с капюшоном, массивными кроссовками или грубыми ботинками на платформе. Такой расслабленный образ мгновенно сбивает пафос и делает его ультрасовременным. А для вечернего выхода накиньте ее поверх лаконичного платья-комбинации (еще один горячий привет из 90-х).

Добавим, что шубы из искусственного меха 90-х и современные эко-шубы отличаются технологиями производства, качеством сырья, внешним видом и экологическим подходом. Современная экошуба — это не просто "заменитель из синтетики", а самостоятельный трендовый предмет гардероба, объединяющий технологичность и комфорт.

Шубы из искусственного меха 90-х и современные эко-шубы отличаются/Инфографика ИИ

Ранее "Телеграф" рассказывал, зачем нужен маленький кармашек на джинсах на самом деле. Сегодня дизайнеры сохраняют эту деталь скорее как дань традиции.