Їх носила кожна модниця 90-х: яка забута річ із минулого знову захопила тренди

Сучасні екошуби стали значно кращими в порівнянні з аналогами з 90-х

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Цю річ із гардероба обожнювали попзірки, героїні серіалів та більшість дівчат, які хотіли виділятися на тлі сірих вулиць. Вона була ознакою особливого шику та сміливості.

Йдеться про шубу зі штучного хутра. Про це повідомляє "Телеграф".

Яскраві, об’ємні та затишні "екошуби", які старше покоління вважає просто кумедним спогадом з дитинства чи юності, тріумфально повернулися на світові подіуми та вулиці мегаполісів. Останнім часом вони стали обов’язковими для кожної, хто стежить за модою.

Чому вони знову на піку популярності?

Ще тридцять років тому штучне хутро часто вважали бюджетною альтернативою натуральному, але сьогодні все змінилося. Сучасні бренди та дизайнери зробили ставку на усвідомлене споживання. Штучна шуба тепер – це не компроміс, а символ стилю та свободи.

Які моделі шукати у магазинах

Оверсайз і "довжина в підлогу": чим об’ємніша шуба, тим краще. Вона має виглядати так, ніби ви позичили її у старшої сестри або знайшли на крутому вінтажному маркеті.

Оверсайз та "довжина в підлогу"/Фото: ШІ

Природна та "хижа" гамма: леопардовий принт, який колись вважався сумнівним, зараз – абсолютний хіт. Також у тренді багаті шоколадні, карамельні та молочні відтінки.

Природна та "хижа" гамма/Фото: ШІ

Яскраві кольори: для найсміливіших — синій, зелений або глибокий бордо (марсала), як у кліпах MTV нашої юності.

Яскраві кольори/Фото: ШІ

Як носити штучну шубу сьогодні, щоб не виглядати старомодно?

Поєднуйте об’ємну екошубу з простими повсякденними речами: широкими джинсами, худі з капюшоном, масивними кросівками або грубими черевиками на платформі. Такий розслаблений образ миттєво збиває пафос та робить його ультрасучасним. А для вечірнього виходу накиньте її поверх лаконічної сукні-комбінації (ще один гарячий привіт із 90-х).

Додамо, що шуби зі штучного хутра 90-х та сучасні екошуби відрізняються технологіями виробництва, якістю сировини, зовнішнім виглядом та екологічним підходом. Сучасна екошуба — це не просто "замінник із синтетики", а самостійний трендовий предмет гардероба, що поєднує технологічність та комфорт.

Шуби зі штучного хутра 90-х та сучасні екошуби відрізняються/Інфографіка ШІ

Раніше "Телеграф" розповідав, навіщо потрібна маленька кишенька на джинсах насправді. Сьогодні дизайнери зберігають цю деталь швидше як данину традиції.