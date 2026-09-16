Как таможенник на пенсии и его невестка судья построили ЖК: деньги за квартиры "забыли" показать налоговой

Вопрос о происхождении средств, давших старт семейному бизнесу по недвижимости, остался открытым

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Бывший высокопоставленный закарпатский таможенник Михаил Свида в августе 2026 года услышал радостное известие. Уголовное производство против него закрыли, такое решение принял Ужгородский горрайонный суд после того, как экс-чиновник доплатил миллионы гривен налогов.

Мужчина фактически признал уклонение от уплаты налогов в особо крупных размерах: речь шла о доходах от продажи квартир в жилом комплексе (ЖК), связанном с семьей Свиды. По версии следствия, бывший таможенник получал за квартиры наличные деньги, а доходы скрывал от налоговиков. После уплаты налогов претензии в рамках этого уголовного производства были сняты.

Однако уплата миллионов гривен не снимает другой вопрос: откуда у вышедшего на пенсию бывшего таможенника после многолетней работы на государственной службе взялись средства на приобретение земли и строительство ЖК на сотни квартир?

Подробнее о семье Свиды, его невестке судье и новом бизнесе экс-таможенника, читайте в материале "Телеграфа".

Главное:

Бывший таможенник Михаил Свида после выхода на пенсию стал застройщиком – он является заказчиком строительства ЖК "Радищева" в Ужгороде, состоящего из семи многоэтажек.

Застройка связана с семьей Свиды и сетью компаний – среди структур, официально выступавших заказчиками домов, есть фирмы, связанные с женой и сыном бывшего таможенника.

Свиду подозревали в неуплате налогов с продажи квартир – по версии следствия, в 2022–2025 годах он получил почти 37,8 млн грн от будущих собственников жилья и не задекларировал эти доходы .

. Производство закрыли после уплаты более 7 млн грн налогов, однако остается вопрос о происхождении средств, за которые бывший госслужащий приобрел землю и профинансировал строительство ЖК.

Семья Свиды владеет значительными активами и связана с судьей – сын Александр имеет 19 объектов недвижимости и строительный бизнес, а его жена Лариса Курах судья; НАПК ранее выявило нарушения в ее декларации на 10 млн грн.

Бывший таможенник и ЖК на сотни квартир: как семья Свиды связана с застройкой в Ужгороде

Почти всю профессиональную жизнь Михаил Свида провел на таможне. Еще в 2000-х он работал на Чопской таможне, а в 2016 году завершил карьеру в должности заместителя начальника управления организации таможенного контроля Закарпатской таможни.

На тот момент Свиде было 60 лет. Он вышел на пенсию – и, как свидетельствуют данные реестра юрлиц, вскоре сменил государственную службу на совсем другую сферу. Бывший таможенник стал одним из заказчиков строительства большого жилого комплекса в Ужгороде.

Свида – заказчик строительства

Речь идет о ЖК "Радищева" – масштабном проекте, состоящем из семи многоэтажных домов. Строительство началось еще в 2019 году и продолжается по сей день.

Официально заказчиком строительства одного из домов ЖК "Радищева" стал именно Михаил Свида. В этом доме предусмотрено 87 квартир, а также подземный паркинг на 22 машиноместа.

Другие дома комплекса оформлялись на разных юридических лиц – ООО "Автогаз", ЖСК "По О. Хиры", ЖСК "Радищева 8". В то же время эти структуры связаны с семьей Свиды.

Профильное издание "Нерухомі" писало о том, что "за строительством стоит семья экс-заместителя [главы] Закарпатской таможни Михаила Свиды (заказчик строительства) и судьи Мукачевского горрайонного суда Ларисы Курах".

Но здесь есть важный нюанс: Курах не просто связана с семьей застройщика – она жена сына Михаила Свиды, Александра.

То есть в истории вокруг жилого комплекса фигурирует целая семья: бывший таможенник Михаил Свида, его жена Марта, сын Александр и жена сына – судья Лариса Курах.

Компания на 500 гривен и десятки фирм

Одна из компаний, фигурирующая в истории ЖК, – ООО "Автогаз" (заказчик строительства).

До конца 2022 года ее владельцами были Марта и Александр Свиды – жена и сын бывшего таможенника. Затем компанию переписали на гражданина Узбекистана Нурматжона Нурматова.

При этом уставный капитал "Автогаза" сократили с 2,4 млн грн до символических 500 грн. На Нурматова уже переписали 54 проблемные компании из разных регионов Украины. Вероятно, Нурматжон – подставное лицо, так называемый "лось"-иностранец, на которых в последнее время переоформляют фирмы.

Как выглядит ЖК. Фото: novobudova.pro

На кого переписали ЖК. Источник: Opendatabot

Между тем сам ЖК "Радищева" – довольно крупный объект. Сегодня квартиры здесь продаются примерно по $1000 за квадратный метр без ремонта. Варианты с ремонтом могут стоить около $2000 за квадрат.

Так что семья неплохо заработала на продаже недвижимости. 30 июля 2026 года бывший таможенник получил подозрение в умышленном уклонении от уплаты налогов. В материалах дела идет речь о продаже квартир в четырех из семи домов жилого комплекса.

По версии следствия, речь идет о 272 квартирах общей площадью 13 131,5 кв. м. В среднем это около 48,2 кв. м на одну квартиру.

Следователи утверждают, что в 2022-2025 годах Свида, используя статус собственника земельного участка и заказчика строительства, получил от будущих владельцев квартир наличными 37 775 094,05 грн. Причем вполне возможно, что это далеко не вся сумма, ведь стоимость недвижимости в этом ЖК значительно выше (даже на этапе строительства).

Поэтому речь идет только об официальных цифрах, которые могут быть заниженными. При этом, по версии следствия, доходы не были задекларированы, а соответствующие налоги не уплачивались. В делах отмечается, что средства фактически получались "в тени".

В конце концов уголовное производство закрыли уже через несколько недель, ведь Свида уплатил в бюджет около 7,4 млн грн налогов.

Но эта история оставляет еще один важный вопрос: откуда у бывшего государственного служащего, вышедшего на пенсию в 60 лет, взялись деньги на землю и масштабное строительство жилищного комплекса?

Именно этот вопрос "Телеграф" адресовал Михаилу Свиде. К моменту подготовки материала ответа редакция не получила.

Семья Свиды. Из таможни в недвижимость. Инфографика "Телеграфа"

Недвижимость семьи измеряется десятками объектов

Сегодня 69-летний Михаил Свида остается владельцем большого количества недвижимости. После продажи части активов у него осталось 12 объектов недвижимости, среди которых четыре земельных участка. В самом ЖК "Радищева" Свида имеет четыре паркоместа и три нежилых помещения.

Кроме того, у него есть трехкомнатная квартира в Ужгороде, которую он приобрел и оформил на себя еще тогда, когда работал государственным служащим.

Его жена Марта владеет девятью объектами недвижимости. Среди имущества семьи – Land Rover Range Rover 2019 года. Стоимость такого автомобиля на рынке сейчас составляет около $50 тыс.

Еще больше список имущества у сына – Александра Свиды. В его собственности находятся 19 объектов недвижимости. Кроме того, он официально владеет рядом компаний, в частности, ООО "СММ-2023", которое занимается строительством жилья.

Супруга Александра Свиды – Лариса Курах – судья Мукачевского горрайонного суда. В декларации она отметила, что ее муж бесплатно пользуется Range Rover Sport 2025 года. Такой автомобиль может стоить около $150 тыс. Машина оформлена на ООО "Автобан", единственной владелицей которого является дочь супругов – Николь Свида.

Какими автомобилями пользуется семья. Источник — НАПК

Сама судья пользуется Range Rover 2019 года стоимостью около $50 тыс. Автомобиль принадлежит ООО "Стройавтодор". Эта компания, в свою очередь, оформлена на родственников – мать судьи Ольгу Курах и дочь Александра Свиды Николь.

Еще одна компания – ООО "Николь+" – также связана с семьей судьи. Среди ее основателей раньше был Александр Свида. Он внес в уставный капитал недвижимость и получил долю стоимостью 10 млн грн.

Это имущественное право судья Лариса Курах не указала в своей декларации. Нарушение выявило НАПК.

Дело рассматривала Вторая дисциплинарная палата Высшего совета правосудия. Судья объясняла, что не знала о корпоративных правах мужа и не могла самостоятельно проверить их по идентификационному коду физического лица. Именно поэтому, по ее словам, у нее не было возможности знать о соответствующей доле. Интересно, каким образом служительница Фемиды могла не знать о бизнесе, к которому имеет отношение не только ее муж, но и дочь, и мать.

История ЖК "Радищева" – это не только история об уклонении от уплаты налогов. В центре внимания оказался бывший таможенник, который по завершении многолетней государственной службы стал заказчиком масштабного строительства. Рядом с ним – жена-пенсионерка, сын с десятками объектов недвижимости, сеть связанных компаний и невестка-судья.

Налоги в конце концов были уплачены, а уголовное производство прекращено. Однако вопрос о происхождении средств, давших старт этому бизнесу, остается.

И именно ответ на этот вопрос мог бы объяснить, как государственный служащий пенсионного возраста за несколько лет оказался в центре большого жилищного проекта в Ужгороде. Подробнее о семье Свиды, читайте в следующих публикациях. Продолжение следует…