В "АТБ" раскрыли секрет воришек: эти три товара чаще всего проносят мимо кассы

Один из продуктов оказался абсолютным лидером

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В популярной сети супермаркетов "АТБ" есть группа товаров, которая чаще всего становится объектами краж. Всего можно выделить топ-три таких продукта.

Об этом в эксклюзивном комментарии "Телеграфу" рассказал сотрудник одного из магазинов. По его словам, ходовые товары для кражи — шоколад, кофе и алкоголь.

При этом абсолютным лидером среди них является шоколад. Именно его пытаются вынести мимо кассы чаще всего.

Воровство в "АТБ". Фото: сгенерировано ИИ / "Телеграф"

Способы краж также бывают разными. Товары пытаются пронести как в руках, так и используют для этого тележки и корзинки. Нередко используют также детские коляски или сумки. Таким образом, опытки вынести продукты из магазина могут происходить не только при помощи специально подготовленных способов, но и с помощью простых вещей, которые многие просто берут с собой.

Какие продукты воруют у "АТБ". Фото: сгенерировано ИИ / "Телеграф"

Отдельно наш собеседник объяснил ситуацию с магнитными антикражными метками, которые есть во многих супермаркетах во избежание краж продуктов. Сотрудник торговой сети отметил, что в "АТБ" таких наклеек нет.

В то же время конкретные меры, которые принимают в супермаркетах для предоствращения воровства, не раскрывают.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, почему могут обсчитать на кассе в "АТБ" и что делать в этом случае.