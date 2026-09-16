Цены упали вдвое: что на этой неделе можно купить в "АТБ" значительно дешевле

Какие товары попали под самые большие скидки в "АТБ"

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В сети "АТБ" на этой неделе обновили акционные предложения сразу на несколько категорий. Скидки будут действовать до 22 сентября, а больше сэкономить можно на мороженом — цены на отдельные позиции уменьшились вдвое.

"Телеграф" рассказывает, какие именно товары подешевели в "АТБ" и выделил топ-10 товаров с самым большим дисконтом.

Мороженое за полцены: какие десерты сейчас можно купить значительно дешевле

Среди самых заметных предложений — мороженое "ри Ведмеді Monaco". Рожки со вкусами "макарон-юдзу", "манго-меренга" и двухслойное "Черничный чизкейк", по 100 г, сейчас стоят по 34,90 грн вместо 70,90 грн.

Почти вдвое подешевели большие упаковки этой же линейки. "Три Ведмеді Monaco Dessert" клубничный чизкейк и "Три Ведмеді Monaco Dessert" Tiramisu, по 0,5 кг, продают по 134,90 грн вместо 269,90 грн. "Три Ведмеді Monaco Dessert" Panna Cotta, 0,55 кг, также стоит 134,90 грн вместо 269,90 грн.

Есть акционные предложения и на мороженое "Київський пломбір" с печеньем из какао, рожок 110 г, и "Київський пломбір" с малиновым вареньем, рожок 110 г. Каждый из них стоит 37,90 грн вместо 76,90 грн. "Київський пломбір" с печеньем и наполнителем из какао, 140 г, продают за 39,90 грн вместо 79,90 грн, а "Київський пломбір" без сахара, вафельный стаканчик 80 г, — за 25,90 грн вместо 51,90 грн.

На 50% подешевело мороженое "Ласунка" Стакан Великан с какао и вареным сгущенкой, 100 г — до 24,90 грн вместо 49,90 грн. Столько же стоит "Ласунка" Стакан Великан с абрикосовым и вишневым сиропами, 100 г, вместо 49,90 грн.

Скидка 45% действует на "Рудь" 100% шоколадное с шоколадной крошкой, 70 г, — 17,90 грн вместо 32,90 грн, "Рудь" Брикет 100%, 90 г, — 20,50 грн вместо 37,50 грн, и "Рудь" 16,90 грн вместо 30,90 грн.

Еще три позиции "Хрещатик" продают на 40% дешевле. Пломбир с наполнителем "клубника" и пломбир 15%, по 0,75 кг, стоят по 155,90 грн вместо 259,90 грн. "Хрещатик" на печенье с какао сэндвич, 75 г, — 26,50 грн вместо 44,50 грн.

Мороженое в АТБ продается со скидкой до 50%. Фото: АТБ

Пельмени и сырники дешевле: что можно найти в морозильниках

Скидки есть и на замороженные продукты. Пельмени "Три Ведмеді Мішутка" с мясом индейки, 0,65 кг, подешевели на 40% — до 135,90 грн вместо 226,90 грн. Пельмени "Три Ведмеді Мішутка" с телятиной, 450 г, стоят 101,90 грн вместо 169,90 грн.

На вареники "Три Ведмеді Мішутка" с картофелем, 450 г, действует скидка 31% — их продают за 49,90 грн вместо 72,90 грн. Сырники "Valesto" выпеченные замороженные, 280 г, стоят 75,50 грн вместо 116,50 грн.

Пельмени и вареники попали под акционные цены. Фото: АТБ

Колбаса и курятина со скидками: какие мясные товары есть в акции

В мясном отделе наибольшее понижение цены составляет 40%. Колбаса "М'ясна лавка/Своя лінія" Салями Баварская с/у стоит 390,89 грн/кг вместо 651,65 грн/кг. Товар кончается.

На 40% подешевела и колбаса "М'ясна лавка/Своя лінія" Шинковая н/к, 0,5 кг. Ее цена — 142,90 грн вместо 238,90 грн, однако товар также заканчивается. Колбаса "М'ясна лавка" До пюрешки вареная, 0,5 кг, стоит 84,50 грн вместо 140,90 грн.

Изделие фаршевое "Ковбасний ряд/Розумний вибір" Баварский н/к, 420 г, продают за 66,40 грн вместо 110,70 грн. Сосиски "Своя лінія" Докторские фирменные вареные, 0,82 кг, — за 146,90 грн вместо 226,90 грн.

Также со скидкой продают филе "Своя лінія" куриное – 317,89 грн/кг вместо 429,89 грн/кг, и мясо голени куриное "Наша Ряба" охлажденное – 149,89 грн/кг вместо 199,49 грн/кг.

Красная рыба и креветки дешевле: какие морепродукты есть в акции

На 33% подешевела форель "Своя лінія" слабосоленая, ломтики без кожи, 100 г. Ее продают за 99,90 грн вместо 149,90 грн.

Крабовые палочки "Водний світ" заморожены, 250 г, стоят 59,90 грн вместо 99,90 грн. Семга "Своя лінія" слабосоленая филе-кусок на коже, 180 г, — 199,90 грн вместо 275,90 грн.

Мясо креветки "Своя лінія" варено-мороженое глазированное, 400 г, продается за 176,90 грн вместо 236,90 грн. Скумбрия "День у День" атлантическая с/м стоит 271,90 грн/кг вместо 339,90 грн/кг, а минтай "День у День" филе с/м п/эт — 220,80 грн/кг вместо 275,99 грн/кг.

Красная рыба и морепродукты продаются дешевле обычного. Фото: АТБ

Сыр подешевел до 40%: какие позиции сейчас продают подешевле

На 40% снизилась цена на сыр плавленый "Своя лінія" Классический 38%, 70 г, сливочный 38%, 70 г, и со вкусом грибов 38%, 70 г. Каждый из них стоит 13,70 грн вместо 22,90 грн.

Сыр твердый "Комо" Ореховый 50% с грецким орехом, 150 г, продают за 71,90 грн вместо 103,70 грн. "Комо" Чеддер 50% флоу-пак, 150 г, — 64,50 грн вместо 90,70 грн, а "Комо" Сливочный 50% флоу-пак, 150 г, — 63,90 грн вместо 89,40 грн.

Сыр твердый "Комо" Сливочный 50%, 150 г, стоит 63,90 грн вместо 89,40 грн. На сыр полутвердый SERENADA Radamer 45%, 200 г, действует скидка 20% — 95,90 грн вместо 119,90 грн. SERENADA Radamer 45% пластины, 150 г, стоят 77,90 грн вместо 97,90 грн.

Масло, кефир и сырки со скидкой: что подешевело в молочном отделе

Масло "Білоцерківське" сладкосливочное крестьянское 72,6%, 180 г, стоит 72,90 грн вместо 99,90 грн. Сметана "Согласие" 20%, 380 г, — 45,90 грн вместо 65,90 грн.

Кефир "Молокія" густой 1%, 0,87 кг, продают за 41,90 грн вместо 59,90 грн. Кефир "Молокія" густой 2,5%, 0,87 кг, — за 48,50 грн вместо 64,90 грн.

На 30% дешевле десерт сырочный аэрированный "Дольче" Вишневый фьюжн 3,4%, ягодный фьюжн 3,4% и ананасовый фьюжн 3,4%, по 170 г. Каждый стоит 28,50 грн вместо 40,90 грн.

"Дольче" Абрикос 3,4%, 110 г, можно купить за 19,50 грн вместо 27,90 грн. Столько же стоит "Дольче" Персик и белый шоколад 3,4%, 110 г.

По 10,40 грн вместо 13,90 грн продают сырок глазированный "День у День" Кокос 20%, "День у День" Клубника 15% и "День у День" с вареной сгущенкой 15%, все по 36 г.

Молочные продукты продают по акционным ценам. Фото: АТБ

Пиво со скидкой 43%: сколько стоит бутылка

На 43% подешевело пиво "Повна Діжка" Мягкое, 1,8 л ПЭТ. Его цена составляет 56,50 грн вместо 99,60 грн.

Пиво по акции подешевело на 43 процента. Фото: АТБ

Апельсины дешевле на 12%: какая цена за килограмм

Со скидкой продают апельсины – 69,95 грн/кг вместо 79,95 грн/кг.

Скидки на фрукты в "АТБ". Фото: АТБ

Акционные цены на указанные товары действуют до 22 сентября.

Топ-10 товаров с крупнейшим дисконтом

Мороженое "Три Ведмеді Monaco" "Черничный чизкейк" — 50%.

— 50%. Мороженое "Три Ведмеді Monaco Dessert" Tiramisu — 50%.

— 50%. Мороженое"Київський пломбір" без сахара — 50%.

— 50%. Мороженое "Ласунка" Стакан Великан с какао и вареной сгущенкой — 50%.

— 50%. Мороженое "Рудь" 100% шоколадное с шоколадной крошкой — 45%.

— 45%. Пиво "Повна Діжка" Мягкое 1,8 л ПЭТ — 43%.

— 43%. Колбаса "М'ясна лавка/Своя лінія" Салями Баварская с/к — 40%.

— 40%. Пельмени "Три Ведмеді Мішутка" с мясом индейки — 40%.

— 40%. Крабовые палочки "Водний світ" заморожены — 40%.

— 40%. Сыр плавленый "Своя лінія" Классический 38% — 40%.

Напомним, ранее "Телеграф" рассказывал, какие три товара в "АТБ" чаще всего пытаются вынести из магазина мимо кассы.