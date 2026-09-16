Один голос решил все: какие нардепы провалили ужесточение штрафов за превышение скорости
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Среди воздержавшихся больше всего представителей "Батькивщины"
Верховная Рада провалила голосование за усиление ответственности за превышение скорости. Для принятия решения за основу не хватило всего одного голоса. "За" было 225 народных депутатов, а кворум — 226. Часть не присутствовала в зале, а часть — воздержалась.
"Телеграф" расскажет, кто из нардепов не проголосовал за законопроект и какие штрафы он должен был установить. Заметим, что речь идет о законопроекте 15348. Альтернативный, 15348-1, набрал и того меньше голосов — 199 "За".
Главное в законопроекте 15348: предлагавшие штрафы
Кодекс об админправонарушениях предлагали дополнить новой статьей. Она должна была регламентировать ответственность за превышение установленных ограничений скорости.
- Если превышение более чем на 20 км/ч — штраф 680 грн (сейчас 340 грн).
- Более чем на 40 км/ч – штраф 2040 грн.
- Более чем на 60 км/ч – штраф 2720 грн.
- Более чем на 80 км/ч – штраф 3400 грн.
Если превышение фиксировали и было взыскание в течение года пять или более раз – 17 000 грн, а в некоторых случаях – временное изъятие прав. В альтернативном проекте закона дополнительно предлагали отменить так называемый "разрешенный порог" в 20 км/ч. Поскольку Верховная Рада отказалась поддержать эти изменения, нынешние штрафы остаются без изменений.
Кто не голосовал за усиление штрафов за превышение скорости
По данным Верховной Рады, воздержались 14 нардепов, а не голосовали 62. "Телеграф" публикует полный перечень воздержавшихся:
- Анна Бондарь — "Слуга Народа",
- Владимир Тимофийчук — "Слуга Народа"
- Вадим Ивченко — "Батькивщина"
- Иван Кириленко — "Батькивщина"
- Иван Крулько — "Батькивщина"
- Михаил Волынец — "Батькивщина"
- Сергей Евтушок — "Батькивщина"
- Алексей Кучеренко — "Батькивщина"
- Богдан Лукашук — "Батькивщина"
- Валентин Наливайченко — "Батькивщина"
- Сергей Соболев — "Батькивщина"
- Михаил Цымбалюк — "Батькивщина"
- Юрий Загородний — внефракционный
- Александр Ковалев — депутатская группа "Видновлення Украины".
Наибольшее количество воздержавшихся у ВО "Батькивщина". Из этой фракции ни одного голоса "за" увеличение штрафов.
Ранее "Телеграф" рассказывал, что именно превышение скорости — самое распространенное нарушение на дорогах Украины. После смертельного ДТП в Киеве, которое вызвало ранее неоднократно остановленный за превышение скорости водитель, снова заговорили о повышении штрафов. В частности, в Европе они значительно выше. Также есть разные методы контроля.