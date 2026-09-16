Один голос решил все: какие нардепы провалили ужесточение штрафов за превышение скорости

Среди воздержавшихся больше всего представителей "Батькивщины"

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Верховная Рада провалила голосование за усиление ответственности за превышение скорости. Для принятия решения за основу не хватило всего одного голоса. "За" было 225 народных депутатов, а кворум — 226. Часть не присутствовала в зале, а часть — воздержалась.

"Телеграф" расскажет, кто из нардепов не проголосовал за законопроект и какие штрафы он должен был установить. Заметим, что речь идет о законопроекте 15348. Альтернативный, 15348-1, набрал и того меньше голосов — 199 "За".

Главное в законопроекте 15348: предлагавшие штрафы

Кодекс об админправонарушениях предлагали дополнить новой статьей. Она должна была регламентировать ответственность за превышение установленных ограничений скорости.

Если превышение более чем на 20 км/ч — штраф 680 грн (сейчас 340 грн).

Более чем на 40 км/ч – штраф 2040 грн.

Более чем на 60 км/ч – штраф 2720 грн.

Более чем на 80 км/ч – штраф 3400 грн.

Если превышение фиксировали и было взыскание в течение года пять или более раз – 17 000 грн, а в некоторых случаях – временное изъятие прав. В альтернативном проекте закона дополнительно предлагали отменить так называемый "разрешенный порог" в 20 км/ч. Поскольку Верховная Рада отказалась поддержать эти изменения, нынешние штрафы остаются без изменений.

Кто не голосовал за усиление штрафов за превышение скорости

По данным Верховной Рады, воздержались 14 нардепов, а не голосовали 62. "Телеграф" публикует полный перечень воздержавшихся:

Анна Бондарь — "Слуга Народа", Владимир Тимофийчук — "Слуга Народа" Вадим Ивченко — "Батькивщина" Иван Кириленко — "Батькивщина" Иван Крулько — "Батькивщина" Михаил Волынец — "Батькивщина" Сергей Евтушок — "Батькивщина" Алексей Кучеренко — "Батькивщина" Богдан Лукашук — "Батькивщина" Валентин Наливайченко — "Батькивщина" Сергей Соболев — "Батькивщина" Михаил Цымбалюк — "Батькивщина" Юрий Загородний — внефракционный Александр Ковалев — депутатская группа "Видновлення Украины".

Наибольшее количество воздержавшихся у ВО "Батькивщина". Из этой фракции ни одного голоса "за" увеличение штрафов.

Пофракционное голосование за законопроект о повышении штрафов за превышение скорости

Ранее "Телеграф" рассказывал, что именно превышение скорости — самое распространенное нарушение на дорогах Украины. После смертельного ДТП в Киеве, которое вызвало ранее неоднократно остановленный за превышение скорости водитель, снова заговорили о повышении штрафов. В частности, в Европе они значительно выше. Также есть разные методы контроля.