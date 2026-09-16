Их хотят абсолютно все: этот хит среди духов просто сметают с полок в 2026 году

Кроме основной ноты, в аромате ощутимы какао и имбирь

Доверяйте надёжному — подпишитесь на Telegraf в Google Новостях

В Украине женщины в первой половине 2026 года выбирали аромат, заслуженно имеющий характеристику "гурманский". Лидером продаж стала парфюмерная вода Burberry Goddess.

Об этом в ответ на запрос "Телеграфа" рассказали в компании BROCARD. Этот аромат создан парфюмером Амандиной Клерк-Мари (Amandine Clerc-Marie). Это трио ванили, обогащенное лавандой.

Парфюмерная вода Burberry Goddess/ Источник: burberry.com

"Ваниль с древесными нюансами, ванильная икра со сладким и анималистическим акцентом, темный абсолют ванили с лактонным звучанием", — так описывают тройную ваниль аромата.

Ноты: ваниль, мадагаскарская ваниль, лаванда, древесные аккорды.

Основа – ваниль и лаванда. Оттеняют ноты какао и отблески имбиря. Сердце – ванильная икра, а шлейф – абсолют ванили.

Сколько стоит парфюмированная вода Burberry Goddess

Парфюмерная вода Burberry Goddess с коробкой

На сайте производителя, парфюмерная вода Burberry Goddess заявлена с ценой 145 фунтов стерлингов (примерно 8 700 грн). В BROCARD 100 мл стоят 5355 грн по акционной цене, полная стоимость 8925 грн. На сайте Makeup акционная цена 5 024, полная стоимость – 7 084 грн. Интересно, что это первая парфюмерная вода от Burberry, которую можно пополнять. Она имеет отдельно продающийся сменный блок. Заметим, в сети можно найти предложения и гораздо более дешевые, однако их оригинальность под вопросом.

Ранее "Телеграф" рассказывал, что один известный ванильный аромат становится настоящей редкостью. Сейчас труднее приобрести эту классику от DIOR.