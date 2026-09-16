Оно привлекает удары врага: киевляне выдвинули важную инициативу

Что хотят запретить в спальных районах

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Киевляне предлагают запретить длительную стоянку крупногабаритных грузовиков в спальных районах столицы, в частности, в Дарницком районе. Соответствующую петицию зарегистрировали на сайте Киевского городского совета, где она собирает подписи.

Инициатор обращения Олег Пророченко заявляет, что после ударов по логистической инфраструктуре в сентябре в отдельных жилых районах Киева увеличилось количество грузовиков.

По его словам, самовольные стоянки грузовиков регулярно появляются на проспекте Петра Григоренко, Днепровской набережной и прилегающих улицах.

Автор петиции считает, что такая ситуация создает сразу несколько проблем для жителей. В частности, грузовики занимают парковочные места, могут ухудшать обзор водителям и создавать дополнительную нагрузку на дороги.

Отдельно в петиции поднимается вопрос безопасности. По мнению автора, большое скопление грузового транспорта в жилых районах может создавать ложное представление о расположении там логистических объектов и потенциально привлекать внимание российских войск.

В то же время это является позицией автора петиции, а не установленным фактом относительно причин возможных обстрелов.

Что предлагается изменить

Автор обращения призывает городские власти ограничить длительное нахождение грузовиков в жилой застройке. В частности, предлагается разрешить грузовикам заезжать в спальные районы только для непосредственной погрузки или разгрузки.

Также в петиции предлагается перенести длительную стоянку грузового транспорта за пределы жилых массивов — на специальные площадки в промышленных зонах или у въездов в столицу.

Еще одно требование — усилить контроль за соблюдением правил парковки. Автор хочет, чтобы соответствующие службы проводили проверки, в частности на Днепровской набережной и проспекте Григоренко, а транспорт, припаркованный с нарушениями, эвакуировали.

В настоящее время петиция находится на этапе сбора подписей. Ее поддержать можно на официальном портале электронных петиций Киевского городского совета. Сейчас у украинцев есть 90 дней, чтобы петиция набрала нужные 25 тысяч голосов — только в таком случае ее рассмотрят.

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