Новый вкусный гриб уже недалеко от Украины: его хвалят грибники

Он имеет необычный вкус

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В чешских лесах начали находить необычный гриб, происходящий из восточной части США. В последние годы он распространился сразу в нескольких европейских странах и теперь постепенно появляется в Чехии.

Особое внимание к нему привлекает не только его происхождение, но вкус. Грибники, которым пришлось его попробовать, описывают его как приятный, с легкой кислинкой и необычно хрустящей текстурой после приготовления, как написали в "tn".

Выглядит необычно и растет у сосен

Речь идет об Aureoboletus projectellus, который в Чехии называют тонколистным боровиком, а в Польше — американским боровиком. Гриб выглядит характерно — его можно узнать за большой шляпкой и длинной ножкой.

Родиной этого вида является восток США. Он любит сосновые леса и песчаные почвы. Считается, что в Европу гриб мог попасть вместе с импортированными соснами, после чего начал постепенно распространяться.

Американский гриб уже обнаружили в Чехии

В Чехии Aureoboletus projectellus впервые заметили грибники в лесах Лужицких гор в Либерецком крае. В конце августа его также зафиксировали вблизи села Далешице.

До этого гриб уже активно распространился в Польше. Его находили в Мазовии, Люблинском воеводстве, Куявии и Великопольше. Чаще всего он встречается на севере страны, в частности у побережья Балтийского моря.

Встречается этот вид и в других европейских странах – Литве, Латвии, Норвегии, Дании, Финляндии, Эстонии и Германии.

Грибники рассказывают о необычном вкусе

В Польше американский боровик уже активно собирают. По словам грибников, после приготовления он обладает приятным грибным ароматом, а его вкус описывают как слегка кисловатый или даже фруктовый.

Есть у него и другая особенность — мякоть остается хрустящей даже после термической обработки. В то же время в Чехии этот гриб пока не приобрел такой популярности.

Чешская миколог Тереза Тейклова рассказала TN.cz, что грибники уже несколько раз находили этот вид в стране, однако часто путают его с другими грибами. По её словам, чаще всего американский боровик принимают за подберезовик.

Эксперт также отметила, что, вероятно, гриб попал в Чехию именно через Польшу, и назвала его съедобным.

Почему новый вид вызывает внимание

Несмотря на хорошие отзывы о вкусе, американский боровик пока остается малоизвестным среди чешских грибников. В то же время специалисты обращают внимание на способность этого вида быстро осваивать новые территории.

Именно поэтому его распространение в европейских лесах привлекает внимание микологов. Для грибников же это ещё один необычный вид, который постепенно становится частью европейских лесов.

Напомним, ранее "Телеграф" рассказывал об украинке, которой удалось найти огромный гриб размером с голову.