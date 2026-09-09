Размером с голову: украинка нашла "царя грибов" (фото)

Девушка показала свой "улов" в сети

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Тихая охота в лесах Волыни обернулась настоящей находкой для одной из местных жительниц. Украинка похвасталась гигантским трофеем, размеры которого сопоставимы с головой взрослого человека.

Соответствующие фото София Слисарчук опубликовала в threads. На снимках она показала белый гриб с огромной шляпкой.

Белый гриб/Фото: threads.com/@s.sonicka

Белые грибы/Фото: threads.com/@s.sonicka

София Слисарчук с белым грибом/Фото: threads.com/@s.sonicka

В сети восхитились "уловом" Софии. Слисарчук также рассказала, что ходила по грибы в селе Берестяное возле Луцка.

Село Берестяное на Волыни

"Кайф. Мы едем к вам".

"Красивые"

Справка: Белый гриб распространен по всей территории Украины. Его можно найти как в лиственных рощах (в соседстве с дубом, буком, грабом, березой или лещиной), так и в хвойных борах — под соснами и елями. Собирают в июне-октябре.

Внешний вид этого гриба бывает разным: встречаются как плотные, коренастые экземпляры с массивной ножкой и небольшой шляпкой, так и размашистые гиганты, у которых шляпка в четыре раза превышает размер основания.

Ранее "Телеграф" сообщал, что украинка показала огромное количество грибов, которое насобирала в лесу. По ее словам, это произошло случайно.