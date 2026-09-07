Весит как здоровый мужчина: украинка похвасталась грибным уловом (фото)

Женщина показала фантастическую картину

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Украинка показала огромное количество грибов, которое насобирала в лесу. По ее словам, это произошло случайно. Как она объясняет, просто поехала в лес посмотреть.

Соответствующие фото женщина опубликовала в Threads. На вопросы в комментариях, почему так выходит не у всех, она объяснила, что находится в Чехии.

"Поехали в лес просто посмотреть грибы, но что-то пошло не так: плюс-минус 80 — 90 кг", – говорится в публикации.

Грибы

Поэтому автору сообщения удалось насобирать грибов весом со здорового мужчину. Но почистить такое количество – нелегкая задача.

В комментариях появилось и такое высказывание: "Здесь весь Threads ждет, чтобы в этом году грибов не было, а вы такое здесь выкладываете".

Напомним, в Украине издавна существует народная примета: если в лесу вдруг появилось очень много грибов, это якобы может быть предвестником войны, голода или других крупных потрясений. Особенно часто об этом упоминают, когда грибной сезон кажется необычно урожайным. Так что многие надеются, что война закончится, если грибов этой осенью будет мало.

Ранее украинец нашел необычный гриб и удивил сеть: у него были причудливый цвет и форма. Несмотря на это, гриб оказался съедобным.