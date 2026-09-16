Новий смачний гриб уже неподалік України: його хвалять грибники

Він має незвичний смак

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У чеських лісах почали знаходити незвичний гриб, який походить зі східної частини США. За останні роки він поширився одразу в кількох європейських країнах і тепер поступово з’являється в Чехії.

Особливу увагу до нього привертає не лише його походження, а й смак. Грибники, яким уже довелося його спробувати, описують його як приємний, із легкою кислинкою та незвично хрусткою текстурою після приготування, як написали в "tn".

Виглядає незвично та росте біля сосен

Йдеться про Aureoboletus projectellus, який у Чехії називають тонколистим боровиком, а в Польщі — американським боровиком. Гриб має характерний вигляд — його можна впізнати за великою шапинкою та довгою ніжкою.

Батьківщиною цього виду є схід США. Він полюбляє соснові ліси та піщані ґрунти. Вважається, що до Європи гриб міг потрапити разом із імпортованими соснами, після чого почав поступово поширюватися.

Американський гриб уже знайшли в Чехії

У Чехії Aureoboletus projectellus вперше помітили грибники в лісах Лужицьких гір у Ліберецькому краї. Наприкінці серпня його також зафіксували поблизу села Далешице.

До цього гриб уже активно поширився в Польщі. Його знаходили в Мазовії, Люблінському воєводстві, Куявії та Великопольщі. Найчастіше він трапляється на півночі країни, зокрема неподалік узбережжя Балтійського моря.

Зустрічається цей вид і в інших європейських країнах — Литві, Латвії, Норвегії, Данії, Фінляндії, Естонії та Німеччині.

Грибники розповідають про незвичайний смак

У Польщі американського боровика вже активно збирають. За словами грибників, після приготування він має приємний грибний аромат, а його смак описують як злегка кислуватий або навіть фруктовий.

Є в нього й інша особливість — м’якоть залишається хрусткою навіть після термічної обробки. Водночас у Чехії гриб поки що не набув такої популярності.

Чеська міколог Тереза Тейклова розповіла TN.cz, що грибники вже кілька разів знаходили цей вид у країні, однак часто плутають його з іншими грибами. За її словами, найчастіше американський боровик приймають за підберезник.

Експертка також зазначила, що, ймовірно, гриб потрапив до Чехії саме через Польщу, і назвала його їстівним.

Чому новий вид викликає увагу

Попри хороші відгуки про смак, американський боровик поки залишається маловідомим серед чеських грибників. Водночас фахівці звертають увагу на здатність виду швидко освоювати нові території.

Саме тому його поширення в європейських лісах привертає увагу мікологів. Для грибників же це ще один незвичний вид, який поступово стає частиною європейських лісів.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" розповідав про українку, якій вдалося знайти величезний гриб розміром із голову.