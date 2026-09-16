Пельмени, вареники, сырники в "АТБ" резко упали в цене: у вас есть мало времени

Скидки будут держаться неделю

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На этой неделе в "АТБ" действуют скидки на популярные замороженные полуфабрикаты. Покупатели могут купить дешевле пельмени, вареники и сырники.

Акционные цены установили на несколько позиций разных производителей. Воспользоваться предложениями можно до 22 сентября, как написал подробнее "Телеграф".

Больше подробностей в материале: "Цены обвалились вдвое: что на этой неделе можно урвать в "АТБ" значительно дешевле".

Пельмени и вареники продают подешевле

Пельмени "Три Ведмеді Мішутка" с мясом индейки весом 0,65 кг сейчас стоят 135,90 грн вместо 226,90 грн. "Три Ведмеді Мішутка" с телятиной 450 г можно приобрести за 101,90 грн вместо 169,90 грн.

Также по акционной цене продают вареники "Три Ведмеді Мішутка" с картофелем 450 г. Их стоимость составляет 49,90 грн вместо 72,90 грн.

Сырники тоже попали под скидку

Сэкономить можно и на сырниках "Valesto" выпеченных замороженных весом 280 г. Их продают за 75,50 грн, хотя обычная цена составляет 116,50 грн.

Пельмени и вареники попали под акционные цены. Фото: АТБ

Акционные цены на указанные замороженные продукты действуют в "АТБ" до 22 сентября.

Напомним, ранее "Телеграф" рассказывал о скидках на мороженое в "АТБ", где отдельные позиции продают почти вдвое дешевле.