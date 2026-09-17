Настоящий мутант: паук-гигант напугал жителя Ивано-Франковска (фото)

Арахнид мирно отдыхал на стене

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Житель Ивано-Франковска столкнулся с неожиданной и довольно пугающей находкой. Прямо на стене в подъезде его многоэтажного дома поселился необычный сосед.

Огромный черный паук решил переехать поближе к людям. В сети незваного гостя уже окрестили "настоящим мутантом".

На снимке, вероятно, запечатлен крупный представитель семейств Tegenaria/Eratigena (известные как домовые пауки и пауки-тегенарии). Несмотря на устрашающий вид данные арахниды не представляют угрозы для человека.

Паук в Ивано-Франковске/Фото: t.me/truexafrankivsk

Опасность: Ни те, ни другие не представляют смертельной опасности для человека. Паук не проявляет агрессии первым и кусается только в крайнем случае — если на него случайно наступить или зажать в руке.

Ни те, ни другие не представляют смертельной опасности для человека. Паук не проявляет агрессии первым и кусается только в крайнем случае — если на него случайно наступить или зажать в руке. Симптомы укуса: Укус такого паука сравним с укусом осы — он неприятен, может вызвать локальное покраснение и небольшую припухлость, но серьезного вреда здоровью не нанесет.

Укус такого паука сравним с укусом осы — он неприятен, может вызвать локальное покраснение и небольшую припухлость, но серьезного вреда здоровью не нанесет. Польза для человека: Контролируют популяцию мух, комаров и других насекомых.

Специалисты советуют в случае встречи с подобными "соседями" не паниковать и не убивать их без необходимости. Самый безопасный вариант — накрыть паука стаканом или банкой, осторожно подсунуть снизу плотный лист бумаги и вынести на улицу.

Напомним, в Винницкой области женщина обнаружила неожиданного "гостя" в комнате своего ребенка. Им оказалась самка огромного паука-волка.