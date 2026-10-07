Черная вдова притаилась прямо во дворе: где нашли самого опасного паука Украины (фото)

Чего не стоит делать при встрече с пауком

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В Карнауховке Каменского района Днепропетровской области местные жители обнаружили каракурта. Паука заметили в частном секторе во время обычной уборки двора. Об этом сообщают местные СМИ.

Каракурт – один из самых опасных пауков в Украине. Его также называют европейской или средиземноморской черной вдовой. Насколько опасен этот вид, где он обитает, как его распознать и как действовать в случае укуса – рассказывает "Телеграф".

Каракурт был замечен на Днепропетровщине. Фото: kamenskoe.city

Где в Украине можно встретить каракурта

Каракурт (Latrodectus tredecimguttatus) относится к семейству пауков-тенетников. Традиционно в Украине он селится преимущественно на юге и юго-востоке. Этот вид встречается в Одесской, Николаевской, Херсонской, Запорожской, Донецкой и Луганской областях, а также в Крыму.

Паук выбирает сухие и хорошо прогретые участки: степи, склоны, пустыри, обочины и места с высокой травой.

Иногда каракурты оказываются возле жилья людей – во дворах или рядом с хозяйственными постройками.

Когда каракурты наиболее активны

Чаще всего с каракуртом сталкиваются в теплый период года. Пик активности приходится на июль и август, когда держится сухая и жаркая погода.

В это время самки ищут укромные места, чтобы сплести паутину и отложить яйца. Поэтому они часто прячутся там, где есть защита от прямого солнца.

Паутина каракурта

Как выглядит каракурт

Этого паука легко узнать по внешнему виду. Самка имеет темное, почти черное тело с красными или красно-оранжевыми точками на брюшке. Она значительно крупнее самца: длина ее тела составляет примерно 1–1,5 сантиметра, а вместе с лапами паук кажется намного больше.

Самец и самка каракурта

Что происходит после укуса

Яд каракурта поражает нервную систему и способен вызывать состояние под названием латродектизм.

Сперва сам укус может показаться пустяком. Со временем появляются сильная боль, мышечные спазмы, потливость, растет давление, становится тяжело дышать, сбивается работа сердца. В медицинских обзорах зафиксированы и редкие, однако тяжелые кардиологические осложнения.

Сам по себе укус не означает гарантированной смерти. Если вовремя попасть к врачам, пострадавший в большинстве случаев полностью выздоравливает.

Каракурт обычно не нападает на человека сам. Паук кусает только для защиты – если его случайно прижать одеждой, обувью или рукой.

Что делать при встрече с каракуртом

Увидев каракурта, не трогайте его руками и не пытайтесь поймать. Отойдите и не провоцируйте членистоногое.

Если паук укусил, не ждите, пока пройдет само. Сразу обращайтесь за медицинской помощью или набирайте 103 либо 112 – особенно если чувствуете резкую боль, судороги, слабость, чрезмерное потоотделение, сдавленность в груди или одышку.

Пока едут врачи, промойте рану водой с мылом и приложите лед. Пострадавшему следует лежать спокойно и как можно меньше двигаться.

Накладывать жгут, надрезать место укуса или прижигать его строго запрещено. Такие действия не уничтожат яд, а лишь повредят кожу и ткани.

Как сообщал "Телеграф", с похолоданием членистоногие активнее ищут убежище от холода, поэтому стоит заранее перекрыть им путь в жилье. Эксперты компании Go Assist отмечают, что прежде всего необходима герметизация потенциальных путей проникновения через оконные рамы и дверные проемы. Наряду с заделкой щелей специалисты советуют использовать защиту жилья цитрусовой кожурой – это средство эффективно отпугивает пауков в помещениях.