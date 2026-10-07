Черная вдова притаилась прямо во дворе: где нашли самого опасного паука Украины (фото)
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Чего не стоит делать при встрече с пауком
В Карнауховке Каменского района Днепропетровской области местные жители обнаружили каракурта. Паука заметили в частном секторе во время обычной уборки двора. Об этом сообщают местные СМИ.
Каракурт – один из самых опасных пауков в Украине. Его также называют европейской или средиземноморской черной вдовой. Насколько опасен этот вид, где он обитает, как его распознать и как действовать в случае укуса – рассказывает "Телеграф".
Где в Украине можно встретить каракурта
Каракурт (Latrodectus tredecimguttatus) относится к семейству пауков-тенетников. Традиционно в Украине он селится преимущественно на юге и юго-востоке. Этот вид встречается в Одесской, Николаевской, Херсонской, Запорожской, Донецкой и Луганской областях, а также в Крыму.
Паук выбирает сухие и хорошо прогретые участки: степи, склоны, пустыри, обочины и места с высокой травой.
Иногда каракурты оказываются возле жилья людей – во дворах или рядом с хозяйственными постройками.
Когда каракурты наиболее активны
Чаще всего с каракуртом сталкиваются в теплый период года. Пик активности приходится на июль и август, когда держится сухая и жаркая погода.
В это время самки ищут укромные места, чтобы сплести паутину и отложить яйца. Поэтому они часто прячутся там, где есть защита от прямого солнца.
Как выглядит каракурт
Этого паука легко узнать по внешнему виду. Самка имеет темное, почти черное тело с красными или красно-оранжевыми точками на брюшке. Она значительно крупнее самца: длина ее тела составляет примерно 1–1,5 сантиметра, а вместе с лапами паук кажется намного больше.
Что происходит после укуса
Яд каракурта поражает нервную систему и способен вызывать состояние под названием латродектизм.
Сперва сам укус может показаться пустяком. Со временем появляются сильная боль, мышечные спазмы, потливость, растет давление, становится тяжело дышать, сбивается работа сердца. В медицинских обзорах зафиксированы и редкие, однако тяжелые кардиологические осложнения.
Сам по себе укус не означает гарантированной смерти. Если вовремя попасть к врачам, пострадавший в большинстве случаев полностью выздоравливает.
Каракурт обычно не нападает на человека сам. Паук кусает только для защиты – если его случайно прижать одеждой, обувью или рукой.
Что делать при встрече с каракуртом
Увидев каракурта, не трогайте его руками и не пытайтесь поймать. Отойдите и не провоцируйте членистоногое.
Если паук укусил, не ждите, пока пройдет само. Сразу обращайтесь за медицинской помощью или набирайте 103 либо 112 – особенно если чувствуете резкую боль, судороги, слабость, чрезмерное потоотделение, сдавленность в груди или одышку.
Пока едут врачи, промойте рану водой с мылом и приложите лед. Пострадавшему следует лежать спокойно и как можно меньше двигаться.
Накладывать жгут, надрезать место укуса или прижигать его строго запрещено. Такие действия не уничтожат яд, а лишь повредят кожу и ткани.
Как сообщал "Телеграф", с похолоданием членистоногие активнее ищут убежище от холода, поэтому стоит заранее перекрыть им путь в жилье. Эксперты компании Go Assist отмечают, что прежде всего необходима герметизация потенциальных путей проникновения через оконные рамы и дверные проемы. Наряду с заделкой щелей специалисты советуют использовать защиту жилья цитрусовой кожурой – это средство эффективно отпугивает пауков в помещениях.