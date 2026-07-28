Хамелеон с накачанными лапами: украинка наткнулась в саду на необычного паука (видео)

Для людей этот вид безопасен

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Украинка обнаружила у себя в саду необычного паука с экзотической внешностью. Он способен менять свой окрас, как настоящий хамелеон.

О неожиданной встрече рассказала пользовательница соцсети Threads под ником nina_g.lov. По словам девушки, она с интересом наблюдала за непрошеным гостем, хотя и побаивалась его.

"Какой красивый паучок живет у нас в малине. Я их очень боюсь, но они такие интересные", — пишет автор поста.

Комментаторы смогли быстро вычислить "пришельца". Им оказался цветочный паук, которого также еще называют пауком-крабом.

Описание и особенности

Цветочный паук — это вид пауков семейства Пауки-бокоходы (Thomisidae). Свое название он получил за то, что проводит большую часть жизни на цветах, подстерегая свою добычу. Главной особенностью цветочного паука является его маскировка — самки этого вида могут менять свою окраску, подстраиваясь под цвет растения, на котором сидят. Правда, процесс этот не быстрый и занимает от нескольких дней до нескольких недель. Цвет может варьироваться от белого до желтого, иногда с салатовыми или розовыми полосами.

К слову, охотятся цветочные пауки также "необычно". Они не плетут паутин, как свои "собратья", а просто поджидают своих жертв на цветах.

"Крабами" цветочных пауков называют из-за визуального сходства с ракообразными — передние пары лап заметно длиннее и мощнее задних.

Для людей этот вид безопасен.

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