Работники метро растрогали украинцев поступком во время обстрела: человечность не знает границ

Сотрудники метрополитена заслужили слова уважения от людей

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В ночь на 7 октября киевляне вынуждены были прятаться в метро от российских обстрелов. Украинцев поразил эпизод, когда работники метро вели технический поезд по рельсам как можно тише, чтобы не разбудить спящих на перронах людей.

Об этом рассказывает пользовательница под ником purtova.aa в социальной сети Threads. Однако нашлись и люди, которые выразили недовольство из-за громкости хода машины.

Женщина обнародовала видео, как на перроне одной из станций метро спят люди. А мимо очень медленно, чтобы не создавать лишнего шума, проходит техническое влечение.

"Этой ночью киевляне снова спали в метро. На перроне, на карематах, под пледами, с переносками для животных рядом. А работники метро вели технический поез как можно тише, чтобы никого не разбудить. Потому что на перроне спят люди, которые прячутся от ракет. Наша человечность это то, что дает все это время держаться", – написала она.

Что пишут в комментариях?

Пользователи выразили уважение человечности работников метрополитена. Однако нашлись и такие, что заявили о слишком громкой работе техники.

"Вот вам ответ почему нельзя оставить вагоны на станции типа чтобы людям было где спать)))))";

"Ой не знаю, они хоть и ехали медленно, но шуму было пздц. Я успела трижды их обругать мысленно, хоть и понимала, что это их работа)) но спать хотелось и коты сильно пугались)";

"Разрешено плакать";

"А что еще нам настоящим украинцам, которые остались дома (от безысходности куда-то с**аться) осталось? Только добро и человечность победит зло)", — пишут в комментариях.

Комментарии пользователей

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