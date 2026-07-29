Украинец обнаружил "русского" на своем огороде: убивать не стал - приносит пользу

Данный вид пауков встречается почти по всей Украине

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Житель Украины обнаружил на огороде огромного паука. Незваным гостем оказался южнорусский тарантул (Lycosa singoriensis).

Данной находкой поделился в threads Алексей Колесник, который ведет блог про экологию, биологию и животных. Публикация завирусилась в сети, ведь данный паучок поражает своими размерами.

С каждым годом на огороде и клумбах становится все больше таких красавчиков. Это один из самых эффективных природных охотников, помогающий сдерживать численность многих насекомых. Тарантул южноукраинский роет глубокие норы, выстланные паутиной, а ночью выходит на охоту. Несмотря на жуткий вид, для человека он почти не представляет угрозы. Алексей Колесник

Южнорусский тарантул/Фото: threads.com/@about_plants_

Южнорусский тарантул/Фото: threads.com/@about_plants_

В сети паучок вызвал настоящий фурор. Пользователи впечатлены его размерами, однако лично не хотели бы с ним встретиться.

"Какой пушистик, вы его гладили?"

"Как я понял, это теперь его огород!"

"Сменить страну проживания из-за войны? ❌

Сменить страну проживания через паука? ✅"

"Я конечно же жалею всяких паучков которые часто влезают в дом и стараюсь не навредить. Но я была бы рада, если бы мы взаимно держались с ними на безопасном расстоянии друг от друга. Желательно в несколько десятков километров."

Автор поста называет паука "южноукраинским", однако согласно украинской Wikipedia, данный вид правильнее называть южнорусским или южно-российским, а в разговорной речи встречается вариант мизгирь. Примечательно, что в других языках этого тарантула часто называют в честь тех территорий, где его находят: "русский", "татарский", "джунгарский" и т.д. "Украинским" его считают поляки, а "румынским" — румыны.

Этот тарантул предпочитает засушливые условия, поэтому естественной средой его обитания служат пустыни, полупустыни, степи и изредка лесостепные зоны. Его также можно встретить на сельскохозяйственных угодьях, в садах и огородах, по берегам рек и в других локациях с мягким грунтом. Ареал обитания охватывает регионы Центральной и Восточной Европы, а также Кавказ, Малую Азию, Иран и страны Центральной и Восточной Азии. На территории Украины вид распространен повсеместно, за исключением центральной части Карпат, хотя и там его можно встретить в Вулканическом хребте. В северных регионах он наблюдается лишь изредка, преимущественно по берегам рек с песчаными грунтами.

Южнорусский тарантул приносит большую пользу природе и сельскому хозяйству, выступая активным регулятором численности вредных насекомых. Мизгирь ядовит, однако его укус для человека сравним с ужалением шершня и приводит к возникновению местного отека. После укуса появляется боль и припухлость, а кожа в пораженном месте порой приобретает желтоватый оттенок, который может сохраняться до двух месяцев.

Ранее "Телеграф" сообщал, что украинка обнаружила у себя в саду необычного паука с экзотической внешностью. Он способен менять свой окрас, как настоящий хамелеон.