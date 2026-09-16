Нужна монтажная пена и дуйка: украинец смастерил плавучий домик (видео)

Он не впервые показывает причудливые "дома"

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Украинец показал плавучий домик из монтажной пены. Он не в первый раз мастерит "жилье" из подручных материалов.

"Изобретатель" с ником Серж Цікавий опубликовал видео своего плавучего кокона в соцсети TikTok. Мужчина шутит, что его выгнали из дома, поэтому он "надул" себе "уютный дом"

Он показал, как передвигается кокон. Мужчина использует дуйку, воздух из которой направляет на воду через конструкцию из пластиковых бутылок. Однако, что питает тепловентилятор, он не уточнил.

Его творение являет собой небольшой кокон округлой формы. В нем прорезано круглое отверстие, которое служит входом. "Домик" хорошо держится на воде, потому что сделан из монтажной пены.

В комментариях отметили, что его кокон похож на цветную капусту. Также пишут, что "так выглядит мой сон".

Раньше он делал себе гнездо на дереве

Этот мужчина специализируется на необычных конструкциях. Зимой он показывал теплое "гнездо", которое устроил себе в лесу на дереве. Мужчина из монтажной пены сделал что-то вроде кокона, гнезда или халабуды. Эту конструкцию он разместил над землей. Есть маленькая дверца и лестница.

Ранее "Телеграф" рассказывал о секретных домиках в лесу под Киевом. Там можно уединиться и провести время в окружении природы.