Ще нещодавно це викидали: топ-10 радянських речей, за якими зараз полює молодь

Мода циклічна, і тренд на радянський вінтаж яскраве тому підтвердження

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Те, що ще вчора здавалося застарілим мотлохом і припадало пилом на антресолях, сьогодні стає об’єктом пристрасного колекціонування і головною фішкою стильних інтер’єрів. Покоління Z та міленіалі масово переосмислюють побут епохи СРСР, перетворюючи забуті предмети повсякденності на трендові вінтажні аксесуари.

"Телеграф" представляє топ-10 радянських раритетів, за якими сьогодні активно полює молодь. Цей тренд пояснюється не ностальгією за минулим, а запитом на унікальність.

1. Кришталевий посуд

Важкі вази, салатниці, келихи та цукерниці, які десятиліттями припадали пилом за склом сервантів і діставалися лише у свята, переживають справжній ренесанс. Сьогодні кришталь епохи СРСР використовують для сучасного сервірування столу та як естетичний елемент декору в інтер’єрі.

Кришталевий посуд/Фото: ШІ

2. Настінні килими

Головний герой радянських анекдотів та обов’язковий атрибут будь-якої квартири XX століття несподівано повернувся до моди. Щоправда, у новій якості: тепер килими із складними орнаментами купують для облаштування вінтажних фотозон чи модного оформлення суспільних просторів.

Настінні килими/Фото: ШІ

3. Меблі 1960-1980-х років

Лаконічні крісла на тонких дерев’яних ніжках, журнальні столики, комоди та тумби стали головним здобиччю любителів реставрації. Завдяки міцним каркасам з натурального дерева та стильному дизайну в дусі mid-century modern, ці меблі легко вписуються в мінімалістичні сучасні квартири.

Радянські меблі/Фото: ШІ

4. Плівкові фотоапарати ("Зенит", "Смена", "ФЭД")

Аналогова фотографія стала повноцінним хобі для покоління Z. Згідно з дослідженнями, щонайменше половина молодих людей пробувала чи регулярно знімає на плівку. Радянські камери цінують за їхній "теплий" кадр, механічну надійність та колекційну цінність.

Плівкові фотоапарати/Фото: ШІ

5. Вінілові програвачі та платівки

Прослуховування музики на фізичних носіях стало усвідомленою альтернативою нескінченним стрімінговим сервісам. Ритуал установки платівки та тепле аналогове звучання роблять радянські радіоли та вініл важливою частиною глобального ретротренду.

Вінілові програвачі та платівки/Фото: ШІ

6. Касетні магнітофони та плеєри

Після вінілу повернувся попит і на магнітофонні касети. Портативні плеєри та стаціонарні "касетники" перекуповують на аукціонах заради особливої атмосфери 80-90-х та специфічного щільного звуку.

Касетні магнітофони та плеєри/Фото: ШІ

7. Олімпійки та спортивні костюми

Спортивна естетика пізнього СРСР — один із найяскравіших трендів у сучасній streetwear-культурі. Вінтажні олімпійки з контрастними смужками й кроєм, що впізнається, розлітаються на ура.

Олімпійки та спортивні костюми/Фото: ШІ

8. Ялинкові іграшки зі скла

Старі скляні фігурки на прищіпках, кулі з ручним розписом та верхівки-бурульки перетворилися на дорогий предмет колекціонування. Напередодні свят за рідкісними радянськими наборами розгортається справжнє полювання.

Ялинкові іграшки зі скла/Фото: ШІ

9. Порцелянові сервізи та чайні пари

Дульовська, Ломоносівська або Полонська порцеляна з "бабусиної шафи" більше не вважається анахронізмом. Чашки з яскравими візерунками, чайно-кавові сервізи та незвичайні соусники стали стильним акцентом на сучасних кухнях.

Порцелянові сервізи та чайні пари/Фото: ШІ

10. Кухонний інвентар та кухонні аксесуари

Навіть найпростіші побутові предмети – від чавунних вафельниць та форми для горішків до яскравих банок для сипучих продуктів та емальованих кухлів – перетворилися на модний вінтажний декор.

Кухонний інвентар та кухонні аксесуари/Фото: ШІ

Нагадаємо, скляні вази, фігурки та посуд, які роками стояли у радянських сервантах, сьогодні знову привертають увагу. Зокрема, це стосується українського художнього та гутного скла, яке активно розвивалося на вітчизняних підприємствах у 1960–1980-х роках.