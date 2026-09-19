Раньше стояли в каждом серванте: какие стеклянные изделия снова возвращаются в дома

Эти старые стеклянные изделия следует поискать дома

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Стеклянные вазы, фигурки и посуда, которые годами стояли в советских сервантах, сегодня снова привлекают внимание. В частности, это касается украинского художественного и гутного стекла, которое активно развивалось на отечественных предприятиях в 1960–1980-х годах.

Сегодня такие вещи воспринимают уже не просто как старую посуду или сувениры, а как декоративные объекты со своей историей. "Телеграф" рассказывает, какие изделия из гутного стекла стоит поискать среди старых вещей.

Вазы — главный предмет

Одними из самых заметных образцов гутного стекла являются вазы необычной формы. Их изготавливали из цветной и прозрачной стекломассы, создавая асимметричные силуэты, массивные стенки, изгибы и декоративные эффекты.

Особенность гутной техники состоит в том, что мастер работает с горячей стекломассой вручную. Поэтому даже изделия одной серии могли иметь определенные отличия.

Украинское гутное стекло этого периода представлено, в частности, работами львовских мастеров. В музейных коллекциях можно увидеть вазы, графины и другие предметы, созданные на украинских стеклозаводах во второй половине ХХ века.

Ваза из гутного стекла. Фото: «Мамина світлиця»

Ваза из гутного стекла. Фото: «Мамина світлиця»

Ваза из гутного стекла. Фото: «Мамина світлиця»

Ваза из гутного стекла. Фото: «Мамина світлиця»

Посуда, ставшая декоративной

Гутное стекло использовали не только для ваз. Мастера создавали графины, наборы для напитков, фруктовницы, конфетницы и другую посуду.

Обычная посуда могла иметь настолько необычную форму или цвет, что воспринималась уже как декоративный предмет. Поэтому старый гутный графин или фруктовница сегодня может использоваться не по прямому назначению, а как акцент на полке или столе.

Посуда по гутному составу. Фото: Государственная научная архитектурно строительная библиотека имени В.Г. Заболотного

Посуда из гутного стекла. Фото: «Мамина світлиця»

Посуда из гутного стекла. Фото: «Мамина світлиця»

Посуда из гутного стекла. Фото: OLX

Птицы и рыбы из стекла

Отдельное направление украинского художественного стекла — анималистические фигурки. Мастера создавали птиц, рыб и других животных, используя возможности горячего стекла для упрощения или намеренного изменения форм.

Такие небольшие предметы особенно легко вписать в современное пространство: стеклянная птица или рыба может стоять среди книг, на комоде или отдельной полке.

Изделия из гутного стекла. Фото: OLX

Изделия из гутного стекла. Фото: OLX

Изделия из гутного стекла. Фото: Государственная научная архитектурно строительная библиотека имени В.Г. Заболотного

Изделия из гутного стекла. Фото: gutne_sklo/Instsgram

Изделия из гутного стекла. Фото: gutne_sklo/Instsgram

Изделия из гутного стекла. Фото: OLX

Украинские образы

Отдельное место в украинском гутном стекле занимают работы с украинскими образами. Мастера использовали стекло не только для создания посуды, но и для декоративных композиций, в которых национальные мотивы становились частью интерьера.

Такие работы и сегодня можно использовать как отдельный акцент в доме. Благодаря выразительной форме они воспринимаются не просто как сувениры, а как самостоятельные декоративные

Изделия из гутного стекла. Фото: «Херсонский областной художественный музей им. А.А.Шовкуненко»

Изделия из гутного стекла. Фото: Современная энциклопедия Украины

Изделия из гутного стекла. Фото: mriimarii/Instsgram

Изделия из гутного стекла. Фото: OLX

Ранее "Телеграф" рассказывал, что советские хрустальные вазы снова в цене.