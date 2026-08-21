Бывший зам Насирова накупил с женой недвижимости на миллионы долларов: почему НАБУ больше не интересует Продан
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Как экс-фискал оказался за пределами официальных расследований
Пока бывший глава ГФС Роман Насиров отбывает наказание в тюрьме (и будет сидеть до 2031-го), его заместитель, кадровый налоговик Мирослав Продан, неожиданно разбогател. САП обвиняла чиновника в незаконном обогащении на 89 млн грн, но дело закрыли благодаря Конституционному суду (КСУ).
В НАБУ пытались доказать, что Продан незаконно обогатился, всю жизнь работая на государство. Однако дело развалили. И вскоре Продан и члены его семьи начали оформлять на себя многочисленные активы стоимостью в несколько миллионов долларов. О том, чем сейчас владеет Мирослав Продан и как ему удалось уйти от ответственности, читайте в материале "Телеграфа".
Главное:
- САП обвиняла Мирослава Продана в незаконном обогащении на 89 млн грн, однако дело было закрыто после того, как Конституционный суд признал неконституционной соответствующую статью Уголовного кодекса.
- Недавно бывший налоговик приобрел элитные кроссоверы Mercedes-Benz GLE-Class и Lexus GX 460, а также два мощных мотоцикла общей стоимостью около 210 тысяч долларов.
- Жена экс-чиновника Людмила в конце прошлого года стала владелицей четырех масштабных домов в селе Поляница вблизи Яремче общей площадью более 1800 кв. м для гостиничного бизнеса.
- В феврале прошлого года Продан оформил на себя квартиру площадью 101,2 кв. м в жилом комплексе "Premier Tower" вместе с паркоместами, а также открыл ФОП в сфере права.
- По подсчетам "Телеграфа", общая стоимость имущества семьи Продана может достигать четырех миллионов долларов.
- Несмотря на появление миллионных активов и возобновление ответственности за незаконное обогащение, НАБУ фактически прекратило выяснять происхождение активов бывшего топ-чиновника.
Налоговик стремительно разбогател после увольнения
В 2005, когда Продану было 26 лет, он устроился на работу главным налоговым инспектором в Могилев-Подольскую объединенную налоговую инспекцию в Винницкой области. Выпускник Ровенского института славяноведения стремительно строил карьеру.
Он возглавлял фискальную службу в Винницкой области, а в 2016-м перешел на работу уже в Центральный офис. Пиком его карьеры стало место заместителя главы Государственной фискальной службы (в настоящее время она разделена на налоговую и таможенную службы). Его шефом был Роман Насиров. Последнего приговорили к шести годам тюрьмы за незаконные решения в пользу бизнеса бывшего нардепа Александра Онищенко.
Продан считался человеком Владимира Гройсмана, который на момент его назначения в руководство ГФС занимал должность премьер-министра. В то время как Насирова считали частью команды президента Порошенко. Назначение Продана состоялось при содействии премьера.
НАБУ обвиняло Продана в незаконном обогащении. Но Конституционный Суд признал неконституционной статью 368-2 Уголовного кодекса (незаконное обогащение), поэтому НАБУ закрыло дело против заместителя Насирова. Львиная доля имущества, которое якобы незаконно получил налоговик, находилась в Турции.
Благодаря КСУ защите Продана не пришлось доказывать законность происхождения имущества. Конституционный суд одним решением развалил все дела по этой статье. Вскоре Верховная Рада вернула статью о незаконном обогащении, однако Продану повезло и претензий к нему у правоохранителей больше не было.
"Телеграф" проанализировал состояние Продана в его последней декларации за 2019 год и те объекты, которые удалось найти по состоянию на август 2026-го. И эта разница поражает.
Во время службы в ГФС у Продана не было личного автомобиля. Однако сначала он имел право пользоваться автомобилем своей матери Светланы Николаевны (сейчас женщине 79 лет) – относительно скромным Lexus RX 350 2012 г. в. Сейчас на нее, по информации "Телеграфа", не оформлен ни один автомобиль. Позже фискал арендовал машины у нескольких обществ, в частности, у ООО "Компания Антей" и ПКФ "Рута".
Однако после увольнения бывший налоговик обзавелся солидным автопарком. В октябре 2025 года он стал владельцем черного Mercedes-Benz GLE-Class 2023 года выпуска. Стоимость такого автомобиля может достигать 90 тыс. долларов. Сохранилась также любовь и к "лексусам": в собственности Продана есть люксовая модель Lexus GX 460 2022 года, которая стоит около 70 тыс. долларов.
Кроме автомобилей, Продан владеет трициклом Harley-Davidson Tri Glide 2021 года и мотоциклом BMW R 1300 GS 2024 года. За два транспортных средства сейчас пришлось бы заплатить около 50 тысяч долларов. Вместе с машинами это составляет около 210 тыс. долларов.
У жены Людмилы личного автомобиля не было и в 2019-м. Однако женщина инвестировала в большое количество недвижимости недалеко от курортного Яремче.
В конце прошлого года она стала владелицей четырех домов в селе Поляница, которое входит в состав Карпатского национального природного парка. Площадь домов – от 455,7 до 456,7 кв. м. У Людмилы Продан открыт ФОП с КВЭДом "55.10 Деятельность гостиниц и подобных средств временного размещения".
Поэтому, вероятно, четыре дома будут служить для ведения гостиничного бизнеса. В этом населённом пункте несколько коттеджей общей площадью 478 кв. м продаются по 44,6 млн грн. В то время как общая площадь коттеджей жены экс-налоговика – более 1800 кв. м, а стоимость такой недвижимости может достигать 100–150 млн. грн.
Продан тоже занялся бизнесом
Мирослав Продан девять месяцев назад открыл ФОП – бывший налоговик занимается "деятельностью в сфере права" и находится на третьей группе единого налога. Однако, судя по объемам имущества, проблем с деньгами у бывшего чиновника нет.
В феврале прошлого года он стал собственником квартиры площадью 101,2 кв. м в ЖК Premier Tower в Виннице. Квадратный метр в этом жилом комплексе стоит от 1,5 тыс. до более 3 тыс. долларов (в зависимости от ремонта). Также в этом же ЖК у Продана есть несколько паркомест и нежилое помещение площадью 7,6 кв. м.
НАБУ фактически самоустранилось от исследования состояния Мирослава Продана, оставив без внимания стремительный рост его благосостояния после увольнения с государственной службы. Несмотря на то, что незаконное обогащение стало предметом пристального внимания правоохранителей, бывший налоговик оказался за пределами каких-либо официальных расследований. Такая ситуация выглядит парадоксальной на фоне того, что раньше именно это ведомство прилагало усилия для доказательства неправомерных доходов чиновника.
Мирослав Продан не только сумел избежать ответственности в прошлом, но и трансформировал свой статус во владение активами на миллионы долларов. Речь идет о роскошном автопарке, элитной недвижимости в Карпатах и имуществе в современных жилых комплексах, что совершенно не коррелирует с обычной карьерой государственного служащего.
Подробнее о влиятельных друзьях Продана во власти и местной элите читайте в следующих публикациях "Телеграфа". Продолжение следует…