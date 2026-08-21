Бывший зам Насирова накупил с женой недвижимости на миллионы долларов: почему НАБУ больше не интересует Продан

Как экс-фискал оказался за пределами официальных расследований

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Пока бывший глава ГФС Роман Насиров отбывает наказание в тюрьме (и будет сидеть до 2031-го), его заместитель, кадровый налоговик Мирослав Продан, неожиданно разбогател. САП обвиняла чиновника в незаконном обогащении на 89 млн грн, но дело закрыли благодаря Конституционному суду (КСУ).

В НАБУ пытались доказать, что Продан незаконно обогатился, всю жизнь работая на государство. Однако дело развалили. И вскоре Продан и члены его семьи начали оформлять на себя многочисленные активы стоимостью в несколько миллионов долларов. О том, чем сейчас владеет Мирослав Продан и как ему удалось уйти от ответственности, читайте в материале "Телеграфа".

Главное:

САП обвиняла Мирослава Продана в незаконном обогащении на 89 млн грн, однако дело было закрыто после того, как Конституционный суд признал неконституционной соответствующую статью Уголовного кодекса.

Недавно бывший налоговик приобрел элитные кроссоверы Mercedes-Benz GLE-Class и Lexus GX 460, а также два мощных мотоцикла общей стоимостью около 210 тысяч долларов.

Жена экс-чиновника Людмила в конце прошлого года стала владелицей четырех масштабных домов в селе Поляница вблизи Яремче общей площадью более 1800 кв. м для гостиничного бизнеса.

В феврале прошлого года Продан оформил на себя квартиру площадью 101,2 кв. м в жилом комплексе "Premier Tower" вместе с паркоместами, а также открыл ФОП в сфере права.

вместе с паркоместами, а также открыл ФОП в сфере права. По подсчетам "Телеграфа", общая стоимость имущества семьи Продана может достигать четырех миллионов долларов.

общая стоимость Несмотря на появление миллионных активов и возобновление ответственности за незаконное обогащение, НАБУ фактически прекратило выяснять происхождение активов бывшего топ-чиновника.

Налоговик стремительно разбогател после увольнения

В 2005, когда Продану было 26 лет, он устроился на работу главным налоговым инспектором в Могилев-Подольскую объединенную налоговую инспекцию в Винницкой области. Выпускник Ровенского института славяноведения стремительно строил карьеру.

Он возглавлял фискальную службу в Винницкой области, а в 2016-м перешел на работу уже в Центральный офис. Пиком его карьеры стало место заместителя главы Государственной фискальной службы (в настоящее время она разделена на налоговую и таможенную службы). Его шефом был Роман Насиров. Последнего приговорили к шести годам тюрьмы за незаконные решения в пользу бизнеса бывшего нардепа Александра Онищенко.

Продан считался человеком Владимира Гройсмана, который на момент его назначения в руководство ГФС занимал должность премьер-министра. В то время как Насирова считали частью команды президента Порошенко. Назначение Продана состоялось при содействии премьера.

НАБУ обвиняло Продана в незаконном обогащении. Но Конституционный Суд признал неконституционной статью 368-2 Уголовного кодекса (незаконное обогащение), поэтому НАБУ закрыло дело против заместителя Насирова. Львиная доля имущества, которое якобы незаконно получил налоговик, находилась в Турции.

Мирослав Продан и Роман Насиров. Фото: 24tv.ua

Благодаря КСУ защите Продана не пришлось доказывать законность происхождения имущества. Конституционный суд одним решением развалил все дела по этой статье. Вскоре Верховная Рада вернула статью о незаконном обогащении, однако Продану повезло и претензий к нему у правоохранителей больше не было.

"Телеграф" проанализировал состояние Продана в его последней декларации за 2019 год и те объекты, которые удалось найти по состоянию на август 2026-го. И эта разница поражает.

Во время службы в ГФС у Продана не было личного автомобиля. Однако сначала он имел право пользоваться автомобилем своей матери Светланы Николаевны (сейчас женщине 79 лет) – относительно скромным Lexus RX 350 2012 г. в. Сейчас на нее, по информации "Телеграфа", не оформлен ни один автомобиль. Позже фискал арендовал машины у нескольких обществ, в частности, у ООО "Компания Антей" и ПКФ "Рута".

Автомобиль, принадлежавший матери Продана

Однако после увольнения бывший налоговик обзавелся солидным автопарком. В октябре 2025 года он стал владельцем черного Mercedes-Benz GLE-Class 2023 года выпуска. Стоимость такого автомобиля может достигать 90 тыс. долларов. Сохранилась также любовь и к "лексусам": в собственности Продана есть люксовая модель Lexus GX 460 2022 года, которая стоит около 70 тыс. долларов.

Кроме автомобилей, Продан владеет трициклом Harley-Davidson Tri Glide 2021 года и мотоциклом BMW R 1300 GS 2024 года. За два транспортных средства сейчас пришлось бы заплатить около 50 тысяч долларов. Вместе с машинами это составляет около 210 тыс. долларов.

У жены Людмилы личного автомобиля не было и в 2019-м. Однако женщина инвестировала в большое количество недвижимости недалеко от курортного Яремче.

В конце прошлого года она стала владелицей четырех домов в селе Поляница, которое входит в состав Карпатского национального природного парка. Площадь домов – от 455,7 до 456,7 кв. м. У Людмилы Продан открыт ФОП с КВЭДом "55.10 Деятельность гостиниц и подобных средств временного размещения".

Объявления о продаже четырех домов в селе Поляница. Скриншот

Поэтому, вероятно, четыре дома будут служить для ведения гостиничного бизнеса. В этом населённом пункте несколько коттеджей общей площадью 478 кв. м продаются по 44,6 млн грн. В то время как общая площадь коттеджей жены экс-налоговика – более 1800 кв. м, а стоимость такой недвижимости может достигать 100–150 млн. грн.

Недвижимость семьи Продана. Инфографика "Телеграфа"

Продан тоже занялся бизнесом

Мирослав Продан девять месяцев назад открыл ФОП – бывший налоговик занимается "деятельностью в сфере права" и находится на третьей группе единого налога. Однако, судя по объемам имущества, проблем с деньгами у бывшего чиновника нет.

ЖК, в котором купил квартиру Продан. Фото: domin.ua

В феврале прошлого года он стал собственником квартиры площадью 101,2 кв. м в ЖК Premier Tower в Виннице. Квадратный метр в этом жилом комплексе стоит от 1,5 тыс. до более 3 тыс. долларов (в зависимости от ремонта). Также в этом же ЖК у Продана есть несколько паркомест и нежилое помещение площадью 7,6 кв. м.

Продан стал собственником квартиры площадью 101,2 кв. м. Скриншот из реестра

НАБУ фактически самоустранилось от исследования состояния Мирослава Продана, оставив без внимания стремительный рост его благосостояния после увольнения с государственной службы. Несмотря на то, что незаконное обогащение стало предметом пристального внимания правоохранителей, бывший налоговик оказался за пределами каких-либо официальных расследований. Такая ситуация выглядит парадоксальной на фоне того, что раньше именно это ведомство прилагало усилия для доказательства неправомерных доходов чиновника.

Мирослав Продан не только сумел избежать ответственности в прошлом, но и трансформировал свой статус во владение активами на миллионы долларов. Речь идет о роскошном автопарке, элитной недвижимости в Карпатах и имуществе в современных жилых комплексах, что совершенно не коррелирует с обычной карьерой государственного служащего.

Подробнее о влиятельных друзьях Продана во власти и местной элите читайте в следующих публикациях "Телеграфа". Продолжение следует…