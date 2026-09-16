Экс-таможенник на пенсии построил ЖК: что нашли у Свиды и его семьи

У Свиды и его семьи журналисты обнаружили десятки объектов недвижимости, бизнес и дорогие автомобили

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Бывший высокопоставленный чиновник Закарпатской таможни Михаил Свида оказался в центре скандала из-за строительства большого ЖК "Радищева" в Ужгороде. Выйдя на пенсию, он внезапно стал застройщиком, возвел ЖК и продавал там квартиры. В 2022-2025 годах он получил за них более 37 млн, из которых уплатил налоги — около 7,4 млн только после начала расследования, из-за этого производство закрыли.

Застройка связана с компаниями, имеющими отношение к жене и сыну экс-таможника. В истории также фигурирует его невестка – судья Лариса Курах. Детальнее "Телеграф" разбирал ситуацию с застройкой в статье: Как таможенник на пенсии и его невестка-судья построили ЖК: деньги за квартиры "забыли" показать налоговой. Да и без этой истории, среди состояния семьи есть на что посмотреть.

У 69-летнего пенсионера до сих пор остается 12 объектов недвижимости. Среди них:

четыре земельных участка

четыре паркоместа в ЖК "Радищева"

три нежилых помещения в ЖК "Радищева"

трехкомнатная квартира в Ужгороде, купленная еще за время работы на государственной службе.

Жена Михаила Свиды — Марта, имеет девять объектов недвижимости. Также у семьи есть авто – Land Rover Range Rover 2019 года (цена на рынке примерно $50 тыс).

Сын, Александр Свида, имеет самый большой список имущества. Это 19 объектов недвижимости и несколько компаний, в числе которых и строительная.

Его жена Лариса Курах, невестка Михаила Свиды – судья Мукачевского горрайонного суда. В ее декларации есть интересные данные – муж безвозмездно пользуется Range Rover Sport 2025 года (цена примерно $150 тыс), а сама машина оформлена на ООО "Автобан". Владелица — дочь супругов Николь.

Какими автомобилями пользуется семья/ Источник: НАПК

Судья ездит на Range Rover 2019 года, принадлежащего ООО "Стройавтодор". Она оформлена на Николь и мать судьи Ольгу Курах.

Что интересного не нашли в декларации судьи

Лариса Курах/ Источник: facebook.com/ProsudInfo

Семья Свиды и Курах связана с еще одной компанией — "Николь+". Александр был среди учредителей, внес недвижимость в уставный капитал и получил долю, которая стоит 10 млн. грн. Имущественные права судья Курах в декларации не указала — НАПК выявило нарушение. Но по объяснениям судьи она не знала об имущественных правах мужа и не могла проверить по РНОКПП.

Ранее "Телеграф" рассказывал, что одна из фигурирующих в журналистском расследовании компаний была переписана на подставное лицо. Использование так называемых "лосей" не новая история — на таком поймали и подрядчиков Минобороны.