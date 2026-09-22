Один этаж решал все: почему в СССР так часто строили 9-этажки

Причина скрывается в нормах

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Девятиэтажные дома в свое время стали привычной частью городского пейзажа во многих городах бывшего СССР. Такая популярность была не случайной – на выбор высоты влияли строительные нормы, стоимость работ, требования безопасности и возможности городской инфраструктуры.

Как отмечается в видео на YouTube-канале Макса Романчука, девять этажей считали своеобразным компромиссом между желанием увеличить плотность застройки и необходимостью не усложнять строительство.

Почему не десять этажей

Массовое строительство жилья в СССР особенно активно развернулось в 1950-х годах. "Хрущёвки" должны были помочь обеспечить отдельными квартирами как можно больше семей, а впоследствии возникла необходимость строить дома выше, чтобы эффективнее использовать городскую территорию.

Одновременно с увеличением этажности росло и количество технических требований. Согласно строительным нормам, в домах выше пяти этажей уже должен был быть лифт, а для десятиэтажных зданий предусматривалось два — пассажирский и грузовой.

Еще одним фактором были требования пожарной безопасности. Для зданий высотой более 28 метров предусматривались специальные незадымляемые лестницы.

Типичная девятиэтажка обычно имела высоту чуть более 27 метров. Поэтому её конструкция позволяла обойтись без дополнительных требований, которые возникали при строительстве более высоких зданий.

Это напрямую влияло и на стоимость. Строительство девятиэтажного дома обходилось дешевле, чем возведение десяти- или двенадцатиэтажных зданий, поскольку не требовало такого же набора дополнительных решений.

Более высокие здания требовали больше ресурсов

Увеличение этажности создавало дополнительные трудности не только с лифтами и пожарной безопасностью. Для более высоких зданий требовались более мощные инженерные системы, в частности для водоснабжения и других коммуникаций.

По словам Романчука, здания выше девяти этажей также могли требовать специальных насосных станций для газоснабжения. Из-за этого в некоторых высотных зданиях вместо газовых плит использовали электрические, что, в свою очередь, требовало более мощной электросети и дополнительных подстанций.

Еще одна проблема — грунт. Более высокие здания создают большую нагрузку на основание, поэтому для них могли потребоваться более прочные грунты и более сложные решения для фундамента.

А как насчет пожарной автолестницы

Существует распространенная версия, что девять этажей выбирали из-за максимальной высоты пожарных автолестниц. Однако, по словам Романчука, это объяснение не совсем соответствует действительности.

В 1960-х годах в СССР уже появились пожарные автолестницы высотой около 30 метров. В 1970-х годах использовались механизированные модели длиной до 32 метров.

Таким образом, распространение девятиэтажек было связано сразу с несколькими факторами. Такая высота позволяла увеличивать количество квартир в доме, при этом не создавая части дополнительных затрат и технических требований, которые возникали при строительстве более высоких зданий.

Напомним, ранее "Телеграф" рассказывал, сколько еще могут простоять панельные дома и какие из них представляют потенциальную опасность для жителей.