Укр

Лучше, чем в "панельках". Жители каких советских домов дольше будут в тепле без отопления

Автор
Елена Руденко
Дата публикации
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Автор
Дома, построенные во времена СССР, имеют разные показатели теплосбережения Новость обновлена 18 августа 2026, 07:30
Дома, построенные во времена СССР, имеют разные показатели теплосбережения. Фото Коллаж "Телеграф"

Ожидается, что ближайший отопительный сезон будет самым сложным в истории Украины

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Пятиэтажные дома советской эпохи из красного кирпича лучше держат тепло, чем "панельки". Это актуально перед зимой, которая, как ожидается, будет очень сложной.

Подробнее о том, какие многоэтажки держат тепло дольше всего, читайте в материале "Телеграфа": 36 часов до катастрофы: ТОП-5 домов, в которых украинцы рискуют замерзнуть первыми

По сравнению с панельными домами пятиэтажки хрущевской эпохи из красного кирпича имеют лучшие показатели теплосбережения. Этот материал обеспечивает естественную теплоизоляцию.

Пятиэтажка из красного кирпича
Пятиэтажка из красного кирпича

"Кирпичные "хрущевки" теплые, потому что кирпич априори держит тепло и потом отдает, даже если нет отопления", — объяснила "Телеграфу" эксперт в сфере жилищно-коммунального хозяйства Кристина Ненно.

Такие дома в Киеве есть на Воскресенке, Дарнице, Сырце, Нивках. Их много по всей Украине. Толщина стен в них составляет около 40 сантиметров.

Кирпич обладает естественной способностью аккумулировать тепло в течение дня и медленно отдавать его ночью. Однако долго без отопления кирпичные дома не выдержат – максимум 2-3 суток, если столбики термометров за окном опустятся до -5 градусов.

Когда в СССР массово строили "хрущевки" из красного кирпича

С 1957 года в СССР началось строительство максимально дешевого жилья. Кроме "панелек" в городах, где не было собственных домостроительных комбинатов, дома массово возводили из кирпича (чаще всего из силикатного белого, но также из красного). Такие пятиэтажки активно строили с 1957 по конец 1970-х годов.

Пятиэтажка советской эпохи
Дома могли обшивать плиткой

Они имеют низкие потолки (2,5 м), совмещенные санузлы и проходные комнаты. Лифтов в таких пятиэтажках нет. Иногда дома из красного кирпича сверху обшивали плиткой.

Ранее "Телеграф" рассказывал, в каких домах невозможно будет жить без отопления зимой. Среди лидеров антирейтинга панельные пятиэтажные "хрущевки".

Теги:
#Зима #Здания #Холод