Лучше, чем в "панельках". Жители каких советских домов дольше будут в тепле без отопления

Ожидается, что ближайший отопительный сезон будет самым сложным в истории Украины

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Пятиэтажные дома советской эпохи из красного кирпича лучше держат тепло, чем "панельки". Это актуально перед зимой, которая, как ожидается, будет очень сложной.

Подробнее о том, какие многоэтажки держат тепло дольше всего, читайте в материале "Телеграфа": 36 часов до катастрофы: ТОП-5 домов, в которых украинцы рискуют замерзнуть первыми

По сравнению с панельными домами пятиэтажки хрущевской эпохи из красного кирпича имеют лучшие показатели теплосбережения. Этот материал обеспечивает естественную теплоизоляцию.

Пятиэтажка из красного кирпича

"Кирпичные "хрущевки" теплые, потому что кирпич априори держит тепло и потом отдает, даже если нет отопления", — объяснила "Телеграфу" эксперт в сфере жилищно-коммунального хозяйства Кристина Ненно.

Такие дома в Киеве есть на Воскресенке, Дарнице, Сырце, Нивках. Их много по всей Украине. Толщина стен в них составляет около 40 сантиметров.

Кирпич обладает естественной способностью аккумулировать тепло в течение дня и медленно отдавать его ночью. Однако долго без отопления кирпичные дома не выдержат – максимум 2-3 суток, если столбики термометров за окном опустятся до -5 градусов.

Когда в СССР массово строили "хрущевки" из красного кирпича

С 1957 года в СССР началось строительство максимально дешевого жилья. Кроме "панелек" в городах, где не было собственных домостроительных комбинатов, дома массово возводили из кирпича (чаще всего из силикатного белого, но также из красного). Такие пятиэтажки активно строили с 1957 по конец 1970-х годов.

Дома могли обшивать плиткой

Они имеют низкие потолки (2,5 м), совмещенные санузлы и проходные комнаты. Лифтов в таких пятиэтажках нет. Иногда дома из красного кирпича сверху обшивали плиткой.

Ранее "Телеграф" рассказывал, в каких домах невозможно будет жить без отопления зимой. Среди лидеров антирейтинга панельные пятиэтажные "хрущевки".