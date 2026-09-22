"Кока-Кола" из "АТБ" не исчезнет: там нашли интересный выход

Украинцы не останутся без "колы"

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В "АТБ" нашли возможность продолжать снабжать своих покупателей Coca-Cola. Из-за российского удара по производственным объектам компании Coca-Cola на Киевщине в сентябре напиток начал стремительно исчезать с прилавков украинских магазинов.

Как рассказал "Телеграфу" сотрудник "АТБ", сеть заключила контракт на поставки "Кока-Кола" из Румынии. Покупатели сети будут обеспечены популярным напитком.

Сейчас на сайте "АТБ" можно купить Coca-Cola в жестяных банках

К слову, такой же выход из ситуации нашли и в "Сильпо". Сеть также завозит "Кока-Колу" из Румынии.

Россия ударила по складам Coca-Cola – что известно

Coca-Cola – это американский бренд безалкогольных напитков. В Украине производством занимается Coca-Cola Beverages Ukraine. 3 сентября 2026 года российский дрон атаковал предприятие Coca-Cola в Большой Дымерке Киевской области. Удар повредил завод и склад, а работники не пострадали. Президент Владимир Зеленский, комментируя атаку, заявил: "Это четкий российский сигнал Америке. Россияне не могут не знать, что это американское предприятие".

Ранее "Телеграф" рассказывал, что легендарный украинский производитель напитков "Живчик" начал выпускать колу со вкусом малины и вишни. Как отреагировали украинцы.