Без пара и конденсата на кухне. Украинка показала хитрый способ стерилизации консервации (видео)

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Украинка показала, как стерилизовать банки с консервацией в духовке. Этот способ имеет преимущества над привычным кипячением — нет пара и возрастает скорость процесса.

Женщина показала свой способ стерилизовать консервацию в соцсети TikTok. Она стерилизовала банки с огурцами разного объема. Для каждого размера банки – своя продолжительность стерилизации.

Литровая – 10 минут;

Двухлитровая — 15 минут;

Полторалитровая — около 12 минут.

Важный момент – отсчет времени стерилизации начинаем не тогда, когда поставили банки в духовку, а когда в банке началось кипение. Банки ставим в холодную духовку, включаем ее, выбирая температуру 120-160 градусов. Если есть конвекция, ее можно включить.

О том, что кипение в банке началось, говорит появление на поверхности содержимого пузырьков. Как только они появились – начинаем отсчет времени стерилизации.

Дополнительным ориентиром является цвет огурцов. Они должны стать светлее. Важно не превышать время стерилизации, чтобы огурцы не получились слишком мягкими.

После завершения стерилизации выключите духовку и оставьте банки в ней до полного остывания. Этот способ обеспечивает высокий уровень стерилизации для длительного хранения ваших закруток.

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