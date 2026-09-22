В Украине хотят вернуть бумажные 1, 2, 5 и 10 гривен: названы интересные причины

Мелкие номиналы гривны предлагают снова сделать купюрами

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В Украине предлагают вернуть в использование бумажные купюры номиналом в 1, 2, 5 и 10 гривен вместо монет. Такие изменения объясняют желанием сделать пользование мелкими деньгами более удобным.

Автор петиции Константин Салагуб считает, что после перехода на монеты мелких номиналов у людей возникли некоторые неудобства. В частности, металлические деньги занимают больше места в кошельке и весят больше бумажных купюр.

Отдельно в петиции обращают внимание на пожилых людей и граждан с нарушениями зрения или моторики. По мнению автора, банкноты разного цвета и дизайна проще различать, чем монеты, которые могут быть схожими по размеру.

При этом инициатива не предусматривает полного отказа монет. Автор предлагает оставить их в обращении, но вместе с тем вернуть бумажные деньги, чтобы люди могли самостоятельно выбирать удобный для себя вариант.

Какие изменения предлагают

Если инициативу поддержат, одновременно могут использоваться бумажные банкноты и монеты номиналом 1, 2, 5 и 10 гривен.

Автор петиции также отмечает удобство такого решения для ежедневных расчетов в магазинах и транспорте. По его мнению, легкие бумажные купюры могут быть более практичными для части населения.

В настоящее время обращение находится на этапе сбора подписей. Для дальнейшего рассмотрения необходимо набрать 25 тысяч голосов в установленный срок. Пока их всего 2.

Петиция о возврате бумажных купюр номиналом 1, 2, 5 и 10 гривен

Напомним, ранее "Телеграф" рассказывал об инициативе изменить слова Гимна Украины, чтобы в нем больше не упоминалась смерть.