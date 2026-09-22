Без пари і конденсату на кухні. Українка показала хитрий спосіб стерилізації консервації (відео)

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Українка показала, як стерилізувати банки з консервацією у духовці. Цей спосіб має переваги над звичним кип'ятінням — немає пари та зростає швидкість процесу.

Жінка показала свій спосіб стерилізування консервації у соцмережі TikTok. Вона стерилізувала банки з огірками різного об'єму. Для кожного розміру банки — своя тривалість стерилізації.

Літрова — 10 хвилин;

Дволітрова — 15 хвилин;

Півторалітрова — близько 12 хвилин

Важливий момент — відлік часу стерилізації починаємо не тоді, коли поставили банки у духовку, а коли в банці почалося кипіння. Банки ставимо у холодну духовку, включаємо її, обираючи температуру 120–160 градусів. Якщо є конвекція, її також можна включити.

Про те, що кипіння у банці почалося, говорить поява на поверхні її вмісту бульбашок. Як тільки вони з'явилися — починаємо відлік часу стерилізації.

Додатковим орієнтиром є колір огірків. Вони мають стати світлішими. Важливо не перевищувати час стерилізації, щоб огірки не вийшли занадто м'якими.

Після завершення стерилізації вимкніть духовку та залиште банки в ній до повного вистигання. Цей спосіб забезпечує високий рівень стерилізації для тривалого зберігання ваших закруток.

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